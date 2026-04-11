Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması: Sakatlığındaki son durum merak ediliyordu!

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından sağlık raporu yayınladı. Esasen ise Süper Lig devi, Victor Osimhen için özel bir program uygulandığını belirtti.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 18:26

'dan sakatlığı devam eden futbolcular için bilgilendirme geldi. Sarı kırmızılılar; , Yaser Asprilla ve 'in son durumunu açıkladı.

Galatasaray, sakatlıkları devam eden futbolcuları Yaser Asprilla, Günay Güvenç ve Victor Osimhen'in son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Yaser Asprilla'nın Göztepe maçında dizine aldığı darbe sonucu ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildi.
Günay Güvenç'in dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama olduğu belirlendi.
Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
GALATASARAY'DAN VICTOR OSIMHEN BİLGİLENDİRMESİ!

"Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yáser Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.

Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi.

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2042984078182330466?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi: Fenerbahçe derbisine böyle çıkacak!
Galatasaray transferde gövde gösterisi yapıyor! Juventus'un gözbebeğine resmi temas: Hollandalı yıldız geliyor...
