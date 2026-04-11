Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi: Fenerbahçe derbisine böyle çıkacak!

Sarı-kırmızılı sağlık heyeti, Victor Osimhen’in sahalara öngörülenden daha erken dönebilmesi için devrim niteliğinde bir adım attı. Liverpool mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak kolunu kıran golcü oyuncu için karbon fiberden özel bir "zırh" tasarlandı.

Hazırlanan bu aparatın en dikkat çekici özelliği ise dayanıklılığı. Çeliğe oranla beş kat daha sağlam olduğu bilinen karbon fiber materyal, buna rağmen son derece hafif yapısıyla oyuncunun hareket kabiliyetini kısıtlamayacak. Bu özel çözüm sayesinde Osimhen’in kolu, saha içindeki her türlü ikili mücadeleye ve sert darbeye karşı maksimum seviyede korunacak.

FIFA ONAYLI GÜVENLİK

Sağlık ekibinin üzerinde titizlikle çalıştığı bu koruyucu, sadece Osimhen’in sağlığını değil, rakip oyuncuların güvenliğini de ön planda tutuyor. FIFA kriterlerine tam uyumlu olarak hazırlanan aparatın, futbol oyun kurallarını ihlal etmediği belirtildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, bu özel teknoloji Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçebilir.

GERİ SAYIM BAŞLADI: ROTA KADIKÖY

Galatasaray teknik heyeti ve sağlık ekibi, tüm planlarını 26 Nisan’daki dev derbiye göre kurguladı. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında Osimhen’i sahada görmek isteyen sarı-kırmızılılar, adeta zamanla yarışıyor.