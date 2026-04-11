Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi: Fenerbahçe derbisine böyle çıkacak!

Süper Lig devi Galatasaray, Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı süper golcüsü Victor Osimhen’i Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için tıp ve teknolojinin sınırlarını zorluyor; yıldız oyuncu için Süper Lig'de eşi benzeri görülmemiş özel bir koruyucu hazırlandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 16:02

Sarı-kırmızılı sağlık heyeti, ’in sahalara öngörülenden daha erken dönebilmesi için devrim niteliğinde bir adım attı. Liverpool mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak kolunu kıran golcü oyuncu için karbon fiberden özel bir "zırh" tasarlandı.

Hazırlanan bu aparatın en dikkat çekici özelliği ise dayanıklılığı. Çeliğe oranla beş kat daha sağlam olduğu bilinen karbon fiber materyal, buna rağmen son derece hafif yapısıyla oyuncunun hareket kabiliyetini kısıtlamayacak. Bu özel çözüm sayesinde Osimhen’in kolu, saha içindeki her türlü ikili mücadeleye ve sert darbeye karşı maksimum seviyede korunacak.

FIFA ONAYLI GÜVENLİK

Sağlık ekibinin üzerinde titizlikle çalıştığı bu koruyucu, sadece Osimhen’in sağlığını değil, rakip oyuncuların güvenliğini de ön planda tutuyor. FIFA kriterlerine tam uyumlu olarak hazırlanan aparatın, oyun kurallarını ihlal etmediği belirtildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, bu özel teknoloji Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçebilir.

GERİ SAYIM BAŞLADI: ROTA KADIKÖY

Galatasaray teknik heyeti ve sağlık ekibi, tüm planlarını 26 Nisan’daki dev derbiye göre kurguladı. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında Osimhen’i sahada görmek isteyen sarı-kırmızılılar, adeta zamanla yarışıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#victor osimhen
#Fenerbahçe Derbisi
#Karbon Fiber Zırh
#Fifa Onaylı Güvenlik
#Süper Lig'de Ilk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.