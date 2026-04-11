Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray transferde gövde gösterisi yapıyor! Juventus'un gözbebeğine resmi temas: Hollandalı yıldız geliyor...

Sezonu iki kupayla kapatma hedefi olan Galatasaray, gelecek yılın kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Juventus’un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners için ilk resmi temasları kurarak transferin mali şartlarını masaya yatırdı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 15:08

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, 10 numara pozisyonunu güçlendirmek için Juventus'un 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'ı transfer etmek istiyor.
Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Teun Koopmeiners'ı hedefliyor.
Juventus'un, Koopmeiners'ın ayrılmasına sıcak baktığı iddia ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, Juventus ile transferin ekonomik boyutları hakkında temasa geçti.
Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 27 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
HEDEF: KOOPMEİNERS

10 numara pozisyonunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, gözünü bir kez daha İtalya’ya dikti. Sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sıralarında, daha önce de gündeme gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners yer alıyor.

JUVENTUS’TAN AYRILIK SİNYALİ GELDİ

İtalyan basınında geniş yer bulan iddialara göre; Juventus, 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına bu kez sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı kulübün, yaz transfer döneminde gerçekleştirmeyi planladığı yeni hamlelere kaynak oluşturmak adına makul bir teklif gelmesi halinde Koopmeiners’ın gidişine onay vereceği belirtildi.

Galatasaray kurmaylarının, İtalyan deviyle temasa geçerek transferin ekonomik boyutları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Juventus formasıyla bu sezon Serie A’da 27 karşılaşmada görev alan Koopmeiners, toplamda 1.616 dakika sahada kaldı. Kariyerinin önceki dönemlerinde skorer kimliğiyle ön plana çıkan Hollandalı yıldız, bu sezon ise skor üretme noktasında sessiz kalarak gol veya asist katkısı sunamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray kesenin ağzını açtı: Bernardo Silva transferinin maliyeti ortaya çıktı!
Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu
