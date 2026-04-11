Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray transferde gövde gösterisi yapıyor! Juventus'un gözbebeğine resmi temas: Hollandalı yıldız geliyor... Galatasaray, 10 numara pozisyonunu güçlendirmek için Juventus'un 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Teun Koopmeiners'ı hedefliyor. Juventus'un, Koopmeiners'ın ayrılmasına sıcak baktığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus ile transferin ekonomik boyutları hakkında temasa geçti. Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 27 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

HEDEF: KOOPMEİNERS

10 numara pozisyonunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, gözünü bir kez daha İtalya’ya dikti. Sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sıralarında, daha önce de gündeme gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners yer alıyor.

JUVENTUS’TAN AYRILIK SİNYALİ GELDİ

İtalyan basınında geniş yer bulan iddialara göre; Juventus, 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına bu kez sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı kulübün, yaz transfer döneminde gerçekleştirmeyi planladığı yeni hamlelere kaynak oluşturmak adına makul bir teklif gelmesi halinde Koopmeiners’ın gidişine onay vereceği belirtildi.

Galatasaray kurmaylarının, İtalyan deviyle temasa geçerek transferin ekonomik boyutları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Juventus formasıyla bu sezon Serie A’da 27 karşılaşmada görev alan Koopmeiners, toplamda 1.616 dakika sahada kaldı. Kariyerinin önceki dönemlerinde skorer kimliğiyle ön plana çıkan Hollandalı yıldız, bu sezon ise skor üretme noktasında sessiz kalarak gol veya asist katkısı sunamadı.