Galatasaray transferde gövde gösterisi yapıyor! Juventus'un gözbebeğine resmi temas: Hollandalı yıldız geliyor...

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
10 numara pozisyonunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, gözünü bir kez daha İtalya’ya dikti. Sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sıralarında, daha önce de gündeme gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners yer alıyor.
İtalyan basınında geniş yer bulan iddialara göre; Juventus, 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına bu kez sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı kulübün, yaz transfer döneminde gerçekleştirmeyi planladığı yeni hamlelere kaynak oluşturmak adına makul bir teklif gelmesi halinde Koopmeiners’ın gidişine onay vereceği belirtildi.
Galatasaray kurmaylarının, İtalyan deviyle temasa geçerek transferin ekonomik boyutları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
Juventus formasıyla bu sezon Serie A’da 27 karşılaşmada görev alan Koopmeiners, toplamda 1.616 dakika sahada kaldı. Kariyerinin önceki dönemlerinde skorer kimliğiyle ön plana çıkan Hollandalı yıldız, bu sezon ise skor üretme noktasında sessiz kalarak gol veya asist katkısı sunamadı.