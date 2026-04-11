Galatasaray kesenin ağzını açtı: Bernardo Silva transferinin maliyeti ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon sonunda kramponlarını asan Dries Mertens’in ayrılığı, Galatasaray’ın oyun kurgusunda ciddi bir boşluğa sebep oldu. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon arayışlarını sürdürse de denediği isimlerden beklediği verimi tam olarak alamadı.

Sezon başından bu yana 10 numara bölgesinde; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Yaser Asprilla gibi isimler görev alsa da, yönetim yeni sezon için "nokta atışı" bir transfer yapma kararı aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE

Sabah gazetesinin haberine göre; listenin en tepesinde Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva yer alıyor. İngiliz ekibiyle yeni kontrat imzalamayan 31 yaşındaki yıldız için ilk hamle, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan’dan geldi. İlkay’ın, Portekizli oyuncuyla görüşerek Galatasaray’ın vizyonunu ve İstanbul’daki projeyi anlattığı öğrenildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU: 50 MİLYON EURO!

Transferin ekonomik boyutu ise oldukça yüksek. Bernardo Silva’nın imza parası ve 3 yıllık maaş beklentisinin toplamda 50 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Leroy Sane için 3 yıl için 36 milyon euro’luk bir bütçeyi gözden çıkaran yönetimin, Silva için bu rakamı ne kadar yukarı çekeceği merak konusu.

SEZON İSTATİSTİĞİ:

Bu sezon City formasıyla 43 maçta 3 gol ve 5 asist üreten Silva; sadece 10 numara değil, sağ kanat ve merkez orta sahada da dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor.

DÜNYA DEVLERİ YARIŞTA

Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay değil. Sezon sonunda boşa çıkacak olan tecrübeli yıldıza Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD (MLS) liglerinden çok sayıda resmi teklif olduğu ifade ediliyor.

Manchester City döneminde beraber 268 maça çıkan İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva, sahada birbirlerine toplam 8 golün asistini yapmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu etkileyici iş birliğinin Ali Sami Yen’e taşınmasını heyecanla bekliyor.