Galatasaray - Kocaelispor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Kocaelispor, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Dev maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak maçta görev yapacak VAR hakemi de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Buna göre, maçta VAR hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe, AVAR hakemi olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.