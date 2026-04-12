Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde sezonun sonuna doğru geri sayım sürerken 29. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarından birinde lider Galatasaray ile haftaya 8. sırada giren Kocaelispor kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray kritik Kocaelispor sınavında! Maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında lider Galatasaray, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede, ligin ilk yarısında kendisini 1-0 mağlup eden Kocaelispor'u ağırlayacak. Galatasaray, 28 maç sonunda topladığı 67 puanla lider durumda ve en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde bulunuyor. Kocaelispor, 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan alarak haftaya 8. sırada girdi. Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Kocaelispor'da ise Wieteska, Jovanovic ve Balogh'un sakatlıkları bulunuyor ve bu oyuncular Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Galatasaray, Süper Lig'in en golcü (66 gol) ve en az gol yiyen (21 gol) takımı konumunda. İki takım arasında ligde bugüne kadar oynanan 41 maçta Galatasaray 25 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 galibiyet elde etti.

Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan Galatasaray, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla haftaya en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda girdi. Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanından beraberlikle dönmesinin ardından rakibiyle puan farkını 6'ya yükseltme şansı yakalayan Cimbom, Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında kazanmasının ardından Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılarak sarı-lacivertlilerle arasındaki 4 puanlık farkı korumak istiyor.

2011 ve 2020 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılıların eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde formasına kavuşacak.

Öte yandan Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kart gören Eren, Kocaelispor müsabakasında da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

KOCAELİSPOR'DAKİ SON GELİŞMELER

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh, zorlu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

CİMBOM EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 28 mücadelede 66 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 21 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (23) ve Fenerbahçe (28) takip etti.

42. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Kocaelispor, bugün Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar