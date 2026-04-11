Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha!

Barcelona, Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı haftayı kayıpsız geçti. Esasen ise İspanyol devi, Espanyol karşısında net bir galibiyet aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 23:11

Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte liderliğini pekiştiren Katalan temsilcisi, an itibarıyla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde konumlandı.

HABERİN ÖZETİ

Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha!

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol'u 4-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.
Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in 9 puan önünde yer alıyor.
Katalan temsilcisi, Espanyol karşısında Ferran Torres (2 gol), Lamine Yamal ve Marcus Rashford'un golleriyle galip geldi.
Bu sonuçla Barcelona, ligin bitimine 7 hafta kala 3 maçlık avantaj elde etti.
İspanyol basınına göre Real Madrid'in şampiyon olma ihtimali 'çok iddialı bir beklenti' olarak görülüyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha!

BARCELONA'DA ŞAMPİYONLUK HESAPLARI NETLEŞİYOR!

Espanyol karşısında Ferran Torres (9, 25), Lamine Yamal (87) ve Marcus Rashford (89) ile skor tabelasını değiştiren Barcelona; galibiyetle birlikte son 7 haftaya girerken tam 3 maçlık avantaj yakalamış oldu. İlave olarak da İspanyol basını, bu saatten sonra Real Madrid'in şampiyon olacağı yönündeki söylemlerin 'çok iddialı bir beklenti' olacağını öne sürdü!

Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.