Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha!

Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte liderliğini pekiştiren Katalan temsilcisi, an itibarıyla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde konumlandı.
Espanyol karşısında Ferran Torres (9, 25), Lamine Yamal (87) ve Marcus Rashford (89) ile skor tabelasını değiştiren Barcelona; galibiyetle birlikte son 7 haftaya girerken tam 3 maçlık avantaj yakalamış oldu. İlave olarak da İspanyol basını, bu saatten sonra Real Madrid'in şampiyon olacağı yönündeki söylemlerin 'çok iddialı bir beklenti' olacağını öne sürdü!