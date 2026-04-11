Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte liderliğini pekiştiren Katalan temsilcisi, an itibarıyla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde konumlandı.

HABERİN ÖZETİ Barcelona şampiyonluk için geri sayımda: Real Madrid'e bir darbe daha! Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol'u 4-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in 9 puan önünde yer alıyor. Katalan temsilcisi, Espanyol karşısında Ferran Torres (2 gol), Lamine Yamal ve Marcus Rashford'un golleriyle galip geldi. Bu sonuçla Barcelona, ligin bitimine 7 hafta kala 3 maçlık avantaj elde etti. İspanyol basınına göre Real Madrid'in şampiyon olma ihtimali 'çok iddialı bir beklenti' olarak görülüyor.

BARCELONA'DA ŞAMPİYONLUK HESAPLARI NETLEŞİYOR!

Espanyol karşısında Ferran Torres (9, 25), Lamine Yamal (87) ve Marcus Rashford (89) ile skor tabelasını değiştiren Barcelona; galibiyetle birlikte son 7 haftaya girerken tam 3 maçlık avantaj yakalamış oldu. İlave olarak da İspanyol basını, bu saatten sonra Real Madrid'in şampiyon olacağı yönündeki söylemlerin 'çok iddialı bir beklenti' olacağını öne sürdü!