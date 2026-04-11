Milan Skriniar'ın son durumu belli oldu: Kayserispor-Fenerbahçe maçında oyundan çıkmıştı!

Milan Skriniar, geçtiğimiz haftalarda sakatlanmış ve Fenerbahçe savunması adına zor günler yaşanmıştı. Bugün itibarıyla ise daha iyi durumda olan Milan Skriniar, Kayserispor deplasmanına ilk 11'de başlamış ama devre arasında Domenico Tedesco tarafından Çağlar Söyüncü ile değiştirilmişti.
Kayserispor maçında hiç oynamaması gerektiğini ifade eden Milan Skriniar, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmamak adına kendisini zorladığını ve 45 dakika süre alabildiğini anlattı. İlave olarak da deneyimli stoper, oyuna devam etmesi halinde sakatlığının nüksedeceğini ve sahalardan tekrar uzak kalacağını belirterek, önlem olarak oyundan çıkmayı kendisinin istediğini söyledi.