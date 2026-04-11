Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti sonrasında Domenico Tedesco'nun; 'küçük rakipler bazen kalenin önüne otobüs çekebiliyor' sözlerini hedef alan Erling Moe, Fenerbahçe özelinde çok net konuştu. 55 yaşındaki Norveçli antrenör, Fenerbahçe'nin yıllardır kupa kazanamadığını hatırlattı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında Kayserispor'dan sert sözler: "Senelerdir bir şey kazanamadılar!" Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıklamalarına sert tepki göstererek, Fenerbahçe'nin yıllardır kupa kazanamadığını hatırlattı. Erling Moe, Domenico Tedesco'nun Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmesi gerektiğini belirtti. Moe, Kayserispor'un küçük bir takım veya Kayseri'nin küçük bir şehir olmadığını vurguladı. Fenerbahçe'nin sadece tabelaya bakarak konuşmasını saygısızca bulduğunu ifade etti. Tedesco'ya, Fenerbahçe'nin senelerdir kazanamadığı kupayı bu sene kazanıp kazanamayacağını sordu. Moe, kendi takımıyla ilgileneceklerini ve ligde kalmak için savaşacaklarını belirtti. Sezon sonunda kendisinin yargılanmasını istediğini ve istifa etmeyeceğini söyledi.

FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ SONRASINDA KAYSERİSPOR'DAN SERT ÇIKIŞ!

Fenerbahçe'yi eleştiren Erling Moe, "Domenicoe Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri de küçük bir şehir değil. Gururlu bir şehir! Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Görelim bakalım, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Biz ligde kalacağız. Sezon bitince beni yargılayın. İstifa etmeyeceğim." yaklaşımında bulundu.