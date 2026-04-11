Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında Kayserispor'dan sert sözler: "Senelerdir bir şey kazanamadılar!"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti sonrasında Domenico Tedesco'nun; 'küçük rakipler bazen kalenin önüne otobüs çekebiliyor' sözlerini hedef alan Erling Moe, Fenerbahçe özelinde çok net konuştu. 55 yaşındaki Norveçli antrenör, Fenerbahçe'nin yıllardır kupa kazanamadığını hatırlattı.
Fenerbahçe'yi eleştiren Erling Moe, "Domenicoe Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri de küçük bir şehir değil. Gururlu bir şehir! Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Görelim bakalım, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Biz ligde kalacağız. Sezon bitince beni yargılayın. İstifa etmeyeceğim." yaklaşımında bulundu.