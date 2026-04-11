Fenerbahçe'nin sansasyonel zaferinin ardından Domenico Tedesco'dan süreç analizi geldi. Esasen ise İtalyan çalıştırıcı, milli arada savunmaya özellikle odaklandıklarını anlattı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de milli ara planlaması: Domenico Tedesco özellikle dikkat çekti! Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Domenico Tedesco, milli aradaki savunma odaklı çalışmalarından ve maç içi adaptasyonlardan bahsetti. Milli arada özellikle savunmaya yoğunlaştıklarını belirtti. Kayserispor'un mücadeleyi hiç bırakmayan bir ekip olduğunu ve skor farkına rağmen oyunun içinde kaldıklarını ifade etti. Savunma disiplininin kendileri için kritik olduğunu vurguladı. Milan Skriniar'ı 90 dakika oynatmayı planlamadıklarını ve oyuncunun devre arasında yorgunluk hissettiğini söyledi. Maç içinde oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemediklerini ancak faydalıysa aktardıklarını dile getirdi.

FENERBAHÇE'DEKİ MİLLİ ARA PLANLAMASINI DOMENICO TEDESCO AÇIKLADI!

"Savunma disiplini bizim için kritik. Kayserispor mücadeleyi hiç bırakmayan bir ekip; skor 2-3 farktayken bile oyunun içinde kalıp sürekli orta denediler. Milli arada özellikle savunma üzerine yoğunlaştık. Bu çalışmanın sahaya yansıyıp yansımadığını tam olarak söylemek zor ama ortaya çıkan tablo beni memnun etti. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber. Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz. Planımız Milan Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arası konuştuğumuzda problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Biz de riske etmedik. Önümüzde 6 gün var. Her gün önemli."