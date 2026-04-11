Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı kritik müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Müsabaka bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Ligin son haftaları öncesinde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürmek için galibiyet arıyor. Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Makarov, Bennasser, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Fedor Chalov.

https://x.com/KayserisporFK/status/2042709232231882966?s=20

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

FENERBAHÇE'DE 'TAMAM MI DEVAM MI?' HAFTASI!

Ligin son haftaları öncesinde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından puansız dönmesi halinde belki de şampiyonluk yarışına havlu atacak!

KAYSERİSPOR ATEŞ HATTINDA!

Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşma öncesinde 23 puanla 16. sırada yer alıyor. Esasen ise sarı kırmızılılar; önümüzdeki haftalarda birkaç galibiyet alamazsa, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmek zorunda kalacak!

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.