Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı kritik müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Kayserispor: Onurcan, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Makarov, Bennasser, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Fedor Chalov.
https://x.com/KayserisporFK/status/2042709232231882966?s=20
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Ligin son haftaları öncesinde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından puansız dönmesi halinde belki de şampiyonluk yarışına havlu atacak!
Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşma öncesinde 23 puanla 16. sırada yer alıyor. Esasen ise sarı kırmızılılar; önümüzdeki haftalarda birkaç galibiyet alamazsa, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmek zorunda kalacak!
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.