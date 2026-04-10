Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de maaş kritiği: "Kota gelmezse bu paraları ödeyemeyiz!"

Süper Lig adına maaş kritiği gündeme taşındı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 23:21

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan transfer sözleri geldi. Türkiye adına maaş konusuna da dikkat çeken Ertan Torunoğulları, artık değişim vaktinin geldiğini ifade etti.

Fenerbahçe'den Ertan Torunoğulları, Türkiye'de artan futbolcu maaşlarına dikkat çekerek, maaş kotası getirilmesi gerektiğini ve aksi takdirde kulüplerin ödeme güçlüğü yaşayacağını belirtti.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor ve yaz kampına %90 tam kadro gitmek hedefleniyor.
Yeni golcü transferinin Haziran ayında takıma katılması planlanıyor.
Torunoğulları, İngiltere hariç tüm liglerde maaş ve bonservis düşürme eğilimi olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan ve Dubai'deki kulüplerin de artık büyük transferler yapmayıp maaş ödemeyecekleri yönünde karar aldıkları ifade edildi.
Türkiye'de ödenen maaşların, Avrupa'da İngiltere hariç hiçbir kulüp tarafından ödenmediği vurgulandı.
Torunoğulları, maaş kotası getirilmezse veya ekstra gelir elde edilemezse 3-5 yıl sonra Türkiye'de maaşların ödenmeyecek duruma geleceğini söyledi.
SÜPER LİG'DE MAAŞ KRİTİĞİ!

"Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Şu an hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Bir aksilik olmazsa yaz kampına %90 tam kadro gitmek istiyoruz. Yeni golcü transferimizin de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz. Bir terslik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak.

Futbol endüstrisi çok büyüdü. Biz kış döneminde yurt dışında çok kaldık, çok araştırma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer tüm liglerde maaş ve bonservis düşürmeye doğru yol alınıyor. Kulüpler ekstra gelirleri olmadığı için maaşları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. 35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum, bu sektörün içinden biri olarak, şu anda İngiltere hariç tüm ülkelerde özellikle belirli yaşa gelmiş oyuncularla ilgili maaş düşüşlerine gidiliyor. Arabistan ve Dubai'de de kaldık. Görüştüğümüz kulüp başkanları oldu. Onlar da artık büyük transferler yapmayacak, maaşlar ödemeyecekler. Öyle bir karar almışlar. Dünyada maaşlar gerçekten çok yükseldi, özellikle de ülkemizde. Şu anda bizim ülkemizde ödenen maaşlar... Dört büyüklerin ödediği maaşları Avrupa'da İngiltere hariç hiçbir kulüp ödemiyor, büyük takımları saymıyorum. Maaş kotası getirmeliyiz, getiremezsek ekstra gelirler elde etmeliyiz. İnanın 3-5 yıl sonra Türkiye'de de maaşlar ödenemeyecek duruma gelecek.

Bizim de buna çözüm bulmamız gerekiyor kulüp ve federasyon olarak. Futbolun marka değeri belli, televizyon gelirleri belli. Geçmişe göre düşmüşüz. Ekstra gelirler yapamazsak zaten ödeyemeyiz. Bütün kulüpler için geçerli bu. Örneğin transfer görüşmesine gidiyoruz, alın diyor vatandaş. Alın demekle olmuyor. Almanya'da 2 milyona oynayan, Türkiye'ye gelince net 5 milyon istiyor. Biz artık o yolu aşmışız. Hep birlikte, kararlı bir politika izleyip bunu düşürmemiz gerekiyor. Yoksa işimiz çok zor."

