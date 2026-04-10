2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e övgüler geldi. Avustralya basınındaki özel haberde, Türkiye ile karşılaşacak olmaları büyük bir 'talihsizlik' olarak görüldü.

HABERİN ÖZETİ 2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e dikkat çektiler: "Diego Maradona gibi!" 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler, Avustralya basınında övgüyle bahsedildi ve Diego Maradona'ya benzetildi. Arda Güler'in performansına dikkat çekilerek, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması Avustralya için bir 'talihsizlik' olarak yorumlandı. Arda Güler'in yanı sıra Juventuslu Kenan Yıldız da Avustralya için bir tehdit olarak gösterildi. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen haftalarda kendi yarı sahasından attığı golle Arda Güler'in özel bir oyuncu olduğu vurgulandı. Avustralya, D Grubu'nun en zayıf takımı olarak belirtildi.

DÜNYA KUPASI GERİ SAYIMINDA ARDA GÜLER'E DIEGO MARADONA BENZETMESİ!

"Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü! Çünkü Türkiye; Diego Maradona gibi saygı gören, genç süperstar Arda Güler'e sahip.

Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda! Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit!

Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya. Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve Juventus'un 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak...

Arda Güler; Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen haftalarda kendi yarı sahasından attığı gol de ne kadar özel bir oyuncu olduğunu yine göstermişti."