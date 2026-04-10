2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e dikkat çektiler: "Diego Maradona gibi!"

2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e övgüler geldi. Avustralya basınındaki özel haberde, Türkiye ile karşılaşacak olmaları büyük bir 'talihsizlik' olarak görüldü.
"Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü! Çünkü Türkiye; Diego Maradona gibi saygı gören, genç süperstar Arda Güler'e sahip.
Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda! Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit!
Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya. Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve Juventus'un 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak...
Arda Güler; Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen haftalarda kendi yarı sahasından attığı gol de ne kadar özel bir oyuncu olduğunu yine göstermişti."