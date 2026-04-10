Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e dikkat çektiler: "Diego Maradona gibi!"

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasındaki rakiplerinden Avustralya'da, Arda Güler için özel bir haber derlendi. Esasen ise The Canberra Times, Arda Güler özelinde 'Diego Maradona' yakıştırmasını yaptı ve kendileri için zor bir süreç olacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e dikkat çektiler: "Diego Maradona gibi!"
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 21:30

2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler'e övgüler geldi. Avustralya basınındaki özel haberde, Türkiye ile karşılaşacak olmaları büyük bir 'talihsizlik' olarak görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler, Avustralya basınında övgüyle bahsedildi ve Diego Maradona'ya benzetildi.
Arda Güler'in performansına dikkat çekilerek, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması Avustralya için bir 'talihsizlik' olarak yorumlandı.
Arda Güler'in yanı sıra Juventuslu Kenan Yıldız da Avustralya için bir tehdit olarak gösterildi.
Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor.
Geçen haftalarda kendi yarı sahasından attığı golle Arda Güler'in özel bir oyuncu olduğu vurgulandı.
Avustralya, D Grubu'nun en zayıf takımı olarak belirtildi.
DÜNYA KUPASI GERİ SAYIMINDA ARDA GÜLER'E DIEGO MARADONA BENZETMESİ!

"Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü! Çünkü Türkiye; Diego Maradona gibi saygı gören, genç süperstar Arda Güler'e sahip.

Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda! Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit!

Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya. Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve Juventus'un 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak...

Arda Güler; Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen haftalarda kendi yarı sahasından attığı gol de ne kadar özel bir oyuncu olduğunu yine göstermişti."

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.