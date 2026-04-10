Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gianluigi Donnarumma'dan Dünya Kupası özelinde prim açıklamaları: "1 Euro bile istemedim"

İtalya Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, prim iddialarına cevap verdi. Akdeniz ülkesinde, Bosna Hersek mağlubiyetiyle birlikte genel olarak eleştiriler yükselmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gianluigi Donnarumma'dan Dünya Kupası özelinde prim açıklamaları:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:12

İtalya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Bosna Hersek'e elenmiş ve tarihi organizasyona art arda üçüncü defa katılamamıştı. Ardından ise futbolcuların prim hesapları yaptığı gibi söylemler Çizme basınına düşünce, İtalya'da tansiyon yükselmiş ve futbolcular da eleştirilerin hedefi olmuştu. An itibarıyla ise milli takım kalecisi Gianluigi Donnarumma, sürece dair net bir açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Gianluigi Donnarumma'dan Dünya Kupası özelinde prim açıklamaları: "1 Euro bile istemedim"

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, 2026 Dünya Kupası'na katılamama sonrası çıkan prim iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
Donnarumma, kaptan olarak İtalya Milli Takımı'ndan tek bir Euro bile istemediğini belirtti.
Milli takımda prim sisteminin, oyuncuların belirli bir hedefe ulaşması durumunda verilen bir hediye olduğunu ifade etti.
Asıl hediyenin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ve bunun gerçekleşmediğini söyledi.
Yapılan yorumlar ve söylenen sözlerden dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Teknik direktöre, başkana ve Gigi'ye değerli katkıları için teşekkür etmek istediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Gianluigi Donnarumma'dan Dünya Kupası özelinde prim açıklamaları: "1 Euro bile istemedim"

GIANLUIGI DONNARUMMA'DAN PRİM ÇIKIŞI!

"Beni en çok inciten şey basında çıkan haberlerdi. Kaptan olarak, İtalya Milli Takımı'ndan tek bir Euro bile istemedim! Milli takımda olanlar, her yerde olduğu gibi oyuncuların belirli bir hedefe ulaşması durumunda onlara bir hediye sunmaktı. O kadar... Kimse federasyondan hiçbir şey istemedi. Gerçek hediye, Dünya Kupası'na katılmaktı. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Yapılan yorumlar ve söylenen sözlerden dolayı çok üzüldüm. Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon ve Gabriele Gravina ile harika bir ilişkim vardı. Onlar için çok üzülüyoruz. Şu anda olanlardan bir şekilde sorumlu hissetmek doğal ve bu acı verici. Ancak teknik direktöre, başkana ve Gigi'ye; değerli katkıları için teşekkür etmek istiyorum."

Gianluigi Donnarumma'dan Dünya Kupası özelinde prim açıklamaları: "1 Euro bile istemedim"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş-Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 'Türkiye' tezahüratı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.