İtalya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Bosna Hersek'e elenmiş ve tarihi organizasyona art arda üçüncü defa katılamamıştı. Ardından ise futbolcuların prim hesapları yaptığı gibi söylemler Çizme basınına düşünce, İtalya'da tansiyon yükselmiş ve futbolcular da eleştirilerin hedefi olmuştu. An itibarıyla ise milli takım kalecisi Gianluigi Donnarumma, sürece dair net bir açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gianluigi Donnarumma'dan Dünya Kupası özelinde prim açıklamaları: "1 Euro bile istemedim" İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, 2026 Dünya Kupası'na katılamama sonrası çıkan prim iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Donnarumma, kaptan olarak İtalya Milli Takımı'ndan tek bir Euro bile istemediğini belirtti. Milli takımda prim sisteminin, oyuncuların belirli bir hedefe ulaşması durumunda verilen bir hediye olduğunu ifade etti. Asıl hediyenin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ve bunun gerçekleşmediğini söyledi. Yapılan yorumlar ve söylenen sözlerden dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi. Teknik direktöre, başkana ve Gigi'ye değerli katkıları için teşekkür etmek istediğini belirtti.

GIANLUIGI DONNARUMMA'DAN PRİM ÇIKIŞI!

"Beni en çok inciten şey basında çıkan haberlerdi. Kaptan olarak, İtalya Milli Takımı'ndan tek bir Euro bile istemedim! Milli takımda olanlar, her yerde olduğu gibi oyuncuların belirli bir hedefe ulaşması durumunda onlara bir hediye sunmaktı. O kadar... Kimse federasyondan hiçbir şey istemedi. Gerçek hediye, Dünya Kupası'na katılmaktı. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Yapılan yorumlar ve söylenen sözlerden dolayı çok üzüldüm. Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon ve Gabriele Gravina ile harika bir ilişkim vardı. Onlar için çok üzülüyoruz. Şu anda olanlardan bir şekilde sorumlu hissetmek doğal ve bu acı verici. Ancak teknik direktöre, başkana ve Gigi'ye; değerli katkıları için teşekkür etmek istiyorum."