Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların modern futbol sahalarına erişimini hedefleyen FIFA Arena projesinde dev bir adım daha atıldı. Projenin Türkiye etabının resmi açılışı, Beykoz Riva’daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu’nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 'Türkiye' tezahüratı! FIFA Arena projesinin Türkiye etabının resmi açılışı Beykoz Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Proje, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların modern futbol sahalarına erişimini hedefliyor. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, törende çocuklarla birlikte 'Türkiye' tezahüratı yaptı. Açılışı yapılan tesis, FIFA Arena projesi kapsamında tamamlanan 9. saha oldu.

Açılış törenine futbol dünyasının zirvesindeki isimler çıkarma yaptı:

Unvan İsim Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak FIFA Başkanı Gianni Infantino TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

INFANTİNO’DAN "TÜRKİYE" TEZAHÜRATI

Törende kürsüye çıkan FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin sosyal önemine değinirken çocuklarla kurduğu sıcak diyalogla güne damga vurdu. Konuşması sırasında salondaki minik sporculara seslenen Infantino, onlardan hep bir ağızdan "Türkiye" diye bağırmalarını istedi.

Çocukların başlattığı büyük coşkuya kayıtsız kalmayan Infantino, alkışlarla tezahüratlara tempo tutarak eşlik etti. O anlar tören alanında renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. "Bu proje, sadece bir saha açılışı değil; çocukların hayallerine giden yolu kısaltma girişimidir."

9. SAHA HİZMETE GİRDİ

FIFA Arena projesi kapsamında tamamlanan 9. saha olma özelliğini taşıyan bu tesis, bölgedeki genç yeteneklerin modern şartlarda antrenman yapmasına olanak sağlayacak. Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, projenin Türkiye genelinde yaygınlaşarak devam edeceği mesajını verdi.