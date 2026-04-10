FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 'Türkiye' tezahüratı!

Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların modern futbol sahalarına erişimini hedefleyen FIFA Arena projesinde dev bir adım daha atıldı. Projenin Türkiye etabının resmi açılışı, Beykoz Riva’daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu’nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
Açılış törenine futbol dünyasının zirvesindeki isimler çıkarma yaptı:
|Unvan
|İsim
|Gençlik ve Spor Bakanı
|Osman Aşkın Bak
|FIFA Başkanı
|Gianni Infantino
|TFF Başkanı
|İbrahim Hacıosmanoğlu
Törende kürsüye çıkan FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin sosyal önemine değinirken çocuklarla kurduğu sıcak diyalogla güne damga vurdu. Konuşması sırasında salondaki minik sporculara seslenen Infantino, onlardan hep bir ağızdan "Türkiye" diye bağırmalarını istedi.
Çocukların başlattığı büyük coşkuya kayıtsız kalmayan Infantino, alkışlarla tezahüratlara tempo tutarak eşlik etti. O anlar tören alanında renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. "Bu proje, sadece bir saha açılışı değil; çocukların hayallerine giden yolu kısaltma girişimidir."
FIFA Arena projesi kapsamında tamamlanan 9. saha olma özelliğini taşıyan bu tesis, bölgedeki genç yeteneklerin modern şartlarda antrenman yapmasına olanak sağlayacak. Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, projenin Türkiye genelinde yaygınlaşarak devam edeceği mesajını verdi.