Beşiktaş-Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş, İstanbul'daki futbol akşamında Antalyaspor'u konuk ediyor. Haftanın açılış müsabakası bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.
Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Van De Streek.
Beşiktaş ve Antalyaspor, bugünkü müsabakayla birlikte ligde 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 mücadelede ise siyah beyazlılar 37, kırmızı beyazlılar da 8 defa galip gelmişti.
Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor! Esasen ise Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan; Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.
Wilfried Ndidi'nin eksikliğinde; orta sahanın yükünü Junior Olaitan'a vermesi beklenen Sergen Yalçın'ın, bu hafta özelinde Beşiktaş adına nasıl bir formül tasarlayacağı merak ediliyor.
Küme hattına 5 puan mesafede bulunan Akdeniz temsilcisi, olası bir Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte aradaki farkın 2 puana düşme riskini yaşayacak.