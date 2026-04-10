Beşiktaş-Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, İstanbul'daki futbol akşamında Antalyaspor'u konuk ediyor. Haftanın açılış müsabakası bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Van De Streek.

BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR ARASINDA 60. DÜELLO

Beşiktaş ve Antalyaspor, bugünkü müsabakayla birlikte ligde 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 mücadelede ise siyah beyazlılar 37, kırmızı beyazlılar da 8 defa galip gelmişti.

KARTAL TEMKİNLİ OLMAK ZORUNDA

Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor! Esasen ise Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan; Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

SERGEN YALÇIN'DAN FARKLI KURGU

Wilfried Ndidi'nin eksikliğinde; orta sahanın yükünü Junior Olaitan'a vermesi beklenen Sergen Yalçın'ın, bu hafta özelinde Beşiktaş adına nasıl bir formül tasarlayacağı merak ediliyor.

ANTALYASPOR'DA ZORLU HESAPLAR

Küme hattına 5 puan mesafede bulunan Akdeniz temsilcisi, olası bir Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte aradaki farkın 2 puana düşme riskini yaşayacak.