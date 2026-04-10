Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ve Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahaya çıkıyor. Dolmabahçe'deki heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 17:30

Beşiktaş, İstanbul'daki futbol akşamında Antalyaspor'u konuk ediyor. Haftanın açılış müsabakası bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Beşiktaş, İstanbul'da Antalyaspor'u saat 20.00'de hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maçta konuk ediyor.
Bu maç, iki takım arasındaki ligdeki 60. karşılaşma olacak.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Antalyaspor, küme hattına 5 puan mesafede ve olası bir mağlubiyetle farkın 2 puana düşme riskiyle karşı karşıya.
Sergen Yalçın'ın Wilfried Ndidi'nin eksikliğinde orta sahadaki kurgusu merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Van De Streek.

BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR ARASINDA 60. DÜELLO

Beşiktaş ve Antalyaspor, bugünkü müsabakayla birlikte ligde 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 mücadelede ise siyah beyazlılar 37, kırmızı beyazlılar da 8 defa galip gelmişti.

KARTAL TEMKİNLİ OLMAK ZORUNDA

Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor! Esasen ise Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan; Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

SERGEN YALÇIN'DAN FARKLI KURGU

Wilfried Ndidi'nin eksikliğinde; orta sahanın yükünü Junior Olaitan'a vermesi beklenen Sergen Yalçın'ın, bu hafta özelinde Beşiktaş adına nasıl bir formül tasarlayacağı merak ediliyor.

ANTALYASPOR'DA ZORLU HESAPLAR

Küme hattına 5 puan mesafede bulunan Akdeniz temsilcisi, olası bir Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte aradaki farkın 2 puana düşme riskini yaşayacak.

