Cristiano Ronaldo hedefte! Suudi Ligi'nin kara gecesinde ağır suçlamalar: Hakem bunu nasıl söyleyebilir?

Cristiano Ronaldo ve formasını giydiği Al-Nassr kulübü Suudi Arabistan’da tartışmaların odağında. 8 Nisan'da Al Ahli ile Al Fayha arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Al-Ahli kulübü hakemin kararını eleştirdi. Al-Ahli, bu sonuçla 2 puan kaybederek 66 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı.

Al-Ahli takımı oyuncusu Ivan Toney, Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakemin penaltı itirazlarını reddetmesinin ardından Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki hakem kararlarının dürüstlüğünü sorguladı.

RONALDO VE TAKIMI FAYDA SAĞLIYOR

Toney, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve lig lideri olan Al-Nassr'ın, tartışmalı hakem kararlarından fayda sağlayacağını ima etti.

''HAKEM BUNU NASIL SÖYLEYEBİLİR?''

Dailymail'de yer alan habere göre İngiltere milli takım oyuncusu, maçın ardından sosyal medyada üç penaltı itirazının videosunu paylaştı. Toney şu ifadeleri kullandı:

Hakemle konuşmaya çalıştığımızda, bize "AFC'ye (Şampiyonlar Ligi) odaklanın" dedi. Hakem bunu nasıl söyleyebilir? Şu anki durumdan bahsediyoruz ve o AFC'ye odaklanmamızı söylüyor. Sezon boyunca bu açık bir penaltıydı ama şimdi kritik ana geldik ve onlar da kararı değiştirdiler.

RONALDO'YA HİLE SUÇLAMASI

Kararların kimlere fayda sağlayacağı sorulduğunda gülen oyuncu Toney’in "Kim olduğunu biliyoruz, kimi kovalıyoruz?" diye cevaplaması Ronaldo'ya gönderme olarak yorumlandı. Ligde Ronaldo’nun ve takımının hile yaptığı hakemler tarafından öncelik tutulduğu iddia edildi.