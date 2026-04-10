Trendyol Süper Lig’de üst üste gelen hayal kırıklıklarının ardından Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefiyle kollarını sıvadı. Son haftalarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Ersin Destanoğlu’nun yanına tecrübeli bir isim katmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, listesinin ilk sırasına Wolverhampton forması giyen Jose Sa’yı yazdı.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş kaleci transferi için operasyona başladı! Sergen Yalçın onay verdi: Portekizli eldiven geliyor Beşiktaş yönetimi, 2026-2027 sezonu şampiyonluk hedefi doğrultusunda Wolverhampton'ın 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Jose Sa'yı transfer etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Jose Sa için transfer komitesine tam yetki verildi. Premier Lig tecrübesi bulunan ve piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Portekizli eldivenin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Jose Sa, geçtiğimiz Mart ayında Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçı Tüpraş Stadyumu'ndan izlemişti. Jose Sa, bu sezon Wolves kalesinde 19 maçta görev aldı ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği 33 yaşındaki Portekizli eldiven için transfer komitesinin tam yetki aldığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, kaledeki rekabeti artırmak adına Jose Sa'nın profiline "onay" verdiği gelen bilgiler arasında.

PREMİER LİG TECRÜBESİ VE ETKİLEYİCİ İSTATİSTİKLER

Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Jose Sa, dünyanın en zorlu ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de sergilediği performansla kalitesini kanıtlamış bir isim. Bu sezon Wolves kalesinde 19 maçta görev alan deneyimli file bekçisi, kalesinde 30 gol görse de 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Portekiz Milli Takımı formasını da 4 kez terleten 1.92 boyundaki dev kalecinin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun tecrübesinden faydalanmak adına tüm şartları zorlaması bekleniyor.

TÜPRAŞ STADI’NDA GİZEMLİ MİSAFİR: KASIMPAŞA MAÇINI İZLEMİŞTİ!

Aslında Jose Sa ismi Beşiktaş camiası için çok da uzak bir isim değil. Portekizli eldivenin geçtiğimiz Mart ayında Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip etmesi, transfer dedikodularını o günden ateşlemişti.

Hatırlanacağı üzere siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’ndaki o karşılaşmayı Orkun Kökçü ve Hyeon-Gyu Oh’un golleriyle 2-1 kazanmıştı. Jose Sa'nın stadın atmosferinden etkilendiği ve İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

JOSE SA KİMDİR?