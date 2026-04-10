Spor
 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: %20'lik pay gündemi!

Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için eski kulübü Keçiörengücü'nden açıklama geldi. Başkan Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın olası bir transfer senaryosu için %20'lik paylarını öne çıkardı.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 20:39
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 20:39

Galatasaray, 2021 yazında Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz için pazarlık yapmış ve 2.1 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay şeklinde anlaşmaya varmıştı. An itibarıyla ise Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transferine ilişkin çarpıcı detaylara değindi.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: %20'lik pay gündemi!

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın olası transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, 2021 yazında Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay teklif etmişti.
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmesinin hem Türkiye hem de kulüpleri için iyi olacağını belirtti.
Başkan Tahiroğlu, şu anda Galatasaray'dan kendileriyle iletişime geçen olmadığını ve bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN RESMİ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Barış Alper Yılmaz için genel anlamda transfer düşüncelerini aktaran başkan, "Milli takımda bizde oynamış oyuncuları görmek bize gurur veriyor. Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmesi hem Türkiye hem de bizim için çok iyi olur. Şu anda Galatasaray'dan bizi arayan olmadı, bizim de bir görüşmemiz olmadı. Sadece bekliyoruz, nasipse olur." ifadelerini kullandı.

