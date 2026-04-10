Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: %20'lik pay gündemi!

Galatasaray, 2021 yazında Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz için pazarlık yapmış ve 2.1 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay şeklinde anlaşmaya varmıştı. An itibarıyla ise Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transferine ilişkin çarpıcı detaylara değindi.
Barış Alper Yılmaz için genel anlamda transfer düşüncelerini aktaran başkan, "Milli takımda bizde oynamış oyuncuları görmek bize gurur veriyor. Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmesi hem Türkiye hem de bizim için çok iyi olur. Şu anda Galatasaray'dan bizi arayan olmadı, bizim de bir görüşmemiz olmadı. Sadece bekliyoruz, nasipse olur." ifadelerini kullandı.