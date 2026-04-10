Kocaelispor'dan Galatasaray özelinde açıklamalar geldi. Yeşil siyahlılar, algı operasyonu karşısında boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi.

HABERİN ÖZETİ Kocaelispor'dan Galatasaray'a sert cevap: "Boyun eğmeyiz!" Kocaelispor, Galatasaray özelinde yaptığı açıklamada, algı operasyonları karşısında boyun eğmeyeceklerini ve bir kulübü küçümseyerek, bir camiayı hedef alarak veya bir şehrin onuruna dokunarak güç gösterisi yapılamayacağını belirtti. Kocaelispor'dan Galatasaray özelinde açıklamalar geldi. Yeşil siyahlılar, algı operasyonu karşısında boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi. Kocaelispor'un açıklamasında, bir kulübü küçümseyerek büyüyenemeyeceği, bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapılamayacağı belirtildi. Ayrıca, bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olunamayacağı ifade edildi. Kocaelispor'un, kimseden korkmadığı, çekinmediği ve hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmeyeceği vurgulandı.

KOCAELİSPOR'DAN GALATASARAY'A SERT CEVAP!

"Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapamazsınız. Bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olamazsınız. Kocaelispor; kimseden korkmaz, kimseden çekinmez, hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmez."