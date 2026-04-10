Beşiktaş'ta 468 milyon TL değerindeki anlaşma resmiyet kazandı!

Beşiktaş'ta 468 milyon TL değerindeki anlaşma için duyuru yapıldı. Süper Lig devi, vergi oranının da ayrı bir kalem olarak sözleşmede yer aldığını belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN 468 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ANLAŞMA İÇİN BİLDİRİ

Sponsorluğu resmiyete döken Beşiktaş; kulübün sosyal medya hesaplarından, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır." açıklamasını gerçekleştirdi.