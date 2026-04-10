Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta 468 milyon TL değerindeki anlaşma resmiyet kazandı!

Beşiktaş, dev bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Esasen ise siyah beyazlı kulüp, Beko ile gerçekleştirilen 468 milyon TL değerindeki süreci açıkladı.

Burak Ayaydın
10.04.2026
19:04
10.04.2026
19:07

Beşiktaş'ta 468 milyon TL değerindeki anlaşma için duyuru yapıldı. Süper Lig devi, vergi oranının da ayrı bir kalem olarak sözleşmede yer aldığını belirtti.

Beşiktaş, Arçelik Pazarlama A.Ş. ile Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan 2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarını içeren 468 milyon 426 bin 600 TL + KDV değerinde bir anlaşma imzaladı.
Anlaşma, Beşiktaş'ın Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsıyor.
Sözleşme, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için geçerli olacak.
Anlaşmanın toplam değeri 468.426.600 TL + KDV olarak belirtildi.
Vergi oranı da sözleşmede ayrı bir kalem olarak yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 468 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ANLAŞMA İÇİN BİLDİRİ

Sponsorluğu resmiyete döken Beşiktaş; kulübün sosyal medya hesaplarından, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır." açıklamasını gerçekleştirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş-Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
PFDK Alman teknik direktör için sevk kritiğine başladı!
