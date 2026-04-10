PFDK Alman teknik direktör için sevk kritiğine başladı!

Trendyol Süper Lig'den 4 ekip, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un; disipline gönderildiği belirtildi.

Özetle

THORSTEN FINK'İN SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETİNE YAPTIRIM GELDİ

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink; Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun listesine eklendi! Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK da çeşitli sebeplerle disipline gönderildi. Son olarak da Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de yine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.