 | Burak Ayaydın

PFDK Alman teknik direktör için sevk kritiğine başladı!

PFDK sevkleri açıklandı. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle sürece dahil edildi.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:45

'den 4 ekip, Türkiye Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un; disipline gönderildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'den 4 ekip, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK da çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
THORSTEN FINK'İN SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETİNE YAPTIRIM GELDİ

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink; Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun listesine eklendi! Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK da çeşitli sebeplerle disipline gönderildi. Son olarak da Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de yine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

#Futbol
#pfdk
#trendyol süper lig
#Disiplin İhlali
#Sportmenlik
#Spor
