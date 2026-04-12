Trendyol Süper Lig'de sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan ancak daha sonra Norveçli teknik adam ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, takımı 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'a emanet etmişti.

HABERİN ÖZETİ Sergen Yalçın'ın biletini kestiği ilk isim belli oldu! Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı başlıyor Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, beklentileri karşılayamayan ve kiralık gönderilen Jean Onana ile yolların ayrılacağını belirtti. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer sonrası Sergen Yalçın ile sezona başlamış ancak inişli çıkışlı bir grafik sergilemiştir. Ligin son haftalarında toplanan puanlarla 4. sıradaki yerini sabitleyen Beşiktaş, 29. haftayı 55 puanla tamamlamıştır. Yeni sezon planlamaları kapsamında teknik direktör Sergen Yalçın, Jean Onana'nın takımdan ayrılacağını işaret etmiştir. Jean Onana, 2023-2024 sezonu başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu. Onana, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş, Marsilya ve Genoa'da kiralık olarak forma giymiştir.

Sergen Yalçın yönetiminde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet alırken Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Ligin son haftalarında topladığı puanlarla 4. sıradaki yerini sabitleştiren siyah-beyazlılar, 29. haftayı 55 puanla tamamladı. Özellikle geçtiğimiz iki sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bu sezon da beklentileri karşılayamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

YENİ SEZON PLANLAMASI BAŞLADI

Geride bıraktığımız sezonları unutturmak isteyen Beşiktaş, başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezon kadro planlamalarına başladı. Kadroyu güçlendirmek için birçok oyuncuyla transfer görüşmelerine hız veren siyah-beyazlılar, takımdan ayrılması muhtemel oyuncuları da belirlemeye başladı.

SERGEN YALÇIN, ONANA'NIN BİLETİNİ KESTİ

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Actu Cameroun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geldiği günden bu yana kiralık olarak gönderilen ve beklentileri karşılayamayan Jean Onana'nın biletini kesti.

Haberde, Onana'nın kalıcı olarak takımdan ayrılmaya hazırlandığı ve deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da bu talebe olumlu baktığı ve tavrının net olduğu vurgulandı.

26 YAŞINDAKİ OYUNCU KULÜBEYE HAPSOLDU

Jean Onana, 2023-2024 sezonu başında Fransa ekibi Lens'tan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Ligin ilk devresinde 2'si ilk 11'de 10 maça çıkan Onana, sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı. Burada da 6'sı ilk 11'de olmak üzere 14 maçta forma giyen Onana, geçtiğimiz sezona da Beşiktaş'ta başlamıştı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 1'i ilk 11'de olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyen Onana, sezonu devre arasında kiralık olarak gittiği Genoa'da tamamlamıştı. Onana, bu sezonun başında bir kez daha kiralandığı Genoa'da ilk 11'de maça çıkamazken sadece 3 maçta süre bulabildi.