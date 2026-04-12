Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Sergen Yalçın'ın biletini kestiği ilk isim belli oldu! Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 29. haftayı topladığı 55 puanla 4. sırada tamamlayan ve bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımdan ayrılması için belirlediği ilk ismin beklentileri karşılayamayan Jean Onana olduğu iddia edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 17:24

Trendyol 'de sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan ancak daha sonra Norveçli teknik adam ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, takımı 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan 'a emanet etmişti.

Sergen Yalçın yönetiminde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen , ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet alırken Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Ligin son haftalarında topladığı puanlarla 4. sıradaki yerini sabitleştiren siyah-beyazlılar, 29. haftayı 55 puanla tamamladı. Özellikle geçtiğimiz iki sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bu sezon da beklentileri karşılayamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

YENİ SEZON PLANLAMASI BAŞLADI

Geride bıraktığımız sezonları unutturmak isteyen Beşiktaş, başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezon kadro planlamalarına başladı. Kadroyu güçlendirmek için birçok oyuncuyla görüşmelerine hız veren siyah-beyazlılar, takımdan ayrılması muhtemel oyuncuları da belirlemeye başladı.

SERGEN YALÇIN, ONANA'NIN BİLETİNİ KESTİ

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Actu Cameroun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geldiği günden bu yana kiralık olarak gönderilen ve beklentileri karşılayamayan 'nın biletini kesti.

Haberde, Onana'nın kalıcı olarak takımdan ayrılmaya hazırlandığı ve deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da bu talebe olumlu baktığı ve tavrının net olduğu vurgulandı.

26 YAŞINDAKİ OYUNCU KULÜBEYE HAPSOLDU

Jean Onana, 2023-2024 sezonu başında Fransa ekibi Lens'tan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Ligin ilk devresinde 2'si ilk 11'de 10 maça çıkan Onana, sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı. Burada da 6'sı ilk 11'de olmak üzere 14 maçta forma giyen Onana, geçtiğimiz sezona da Beşiktaş'ta başlamıştı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 1'i ilk 11'de olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyen Onana, sezonu devre arasında kiralık olarak gittiği Genoa'da tamamlamıştı. Onana, bu sezonun başında bir kez daha kiralandığı Genoa'da ilk 11'de maça çıkamazken sadece 3 maçta süre bulabildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Galatasaray'a sert sözler! "Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar, bedelini ödeteceğiz"
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında Kayserispor'dan sert sözler: "Senelerdir bir şey kazanamadılar!"
Bundesliga ilk kadın teknik direktörle tarihe geçti! Union Berlin’in başına Marie-Louise Eta geldi
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#sergen yalçın
#jean onana
#Spor
