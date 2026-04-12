Union Berlin, ligin son sırasındaki Heidenheim karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırırken yerine yapılan görevlendirme dikkat çekti. Alam ekibi bir kadın teknik direktörle anlaştı ve sezon sonuna kadar 34 yaşındaki Eta getirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bundesliga ilk kadın teknik direktörle tarihe geçti! Union Berlin’in başına Marie-Louise Eta geldi Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdıktan sonra 34 yaşındaki Marie-Louise Eta'yı sezon sonuna kadar teknik direktör olarak getirdi ve Bundesliga tarihine geçti. Eta, Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir erkek takımında görev alan ilk kadın teknik direktör oldu. Eta, daha önce Union Berlin'de Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak görev yapmış ve 3 maç ceza alan Nenad Bjelica'nın yerine takımı yönetmişti. Eta, Darmstadt'ı 1-0 yendikleri maçta bir Bundesliga takımını saha kenarından yöneten ilk kadın olarak tarihe geçmişti. Eta, 2018 yılında futbolu bıraktıktan sonra Werder Bremen'in 15 yaş altı erkek takımında antrenörlük yapmaya başlamıştı. Union Berlin, Eta yönetimindeki ilk maçında 18 Nisan Cumartesi günü Wolfsburg'u ağırlayacak.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE MÜCADELE EDEN TAKIMLARDA GÖREVE GELEN İLK KADIN

Eta, Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir erkek takımında bu göreve gelen ilk kadın oldu. Temmuz 2025'ten bu yana Union Berlin'in 19 yaş altı takımını çalıştıran Eta'nın bu yaz kadın takımının başına getirilmesi planlanıyor.

BUNDESLİGA İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞTI

Union Berlin'in 3 yıl önce Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak görev verdiği Eta, o dönem 3 maç ceza alan teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine takımı maçlara çıkardı.

Eta, Darmstadt'ı 1-0 yendikleri maçta bir Bundesliga takımını saha kenarından yöneten ilk kadın oldu.

2018 yılında 26 yaşındayken futbol oynamayı bırakan Eta, formasını giydiği Werder Bremen'in 15 yaş altı erkek takımının antrenörlüğüyle yeni kariyerine başladı.

Bundesliga'da 11. sırada bulunan Union Berlin, küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor.

Bu yıl çıktıkları 14 lig maçında sadece 2 galibiyet alabilen Alman ekibi, Eta yönetimindeki ilk mücadelesinde 18 Nisan Cumartesi günü Wolfsburg'u ağırlayacak.