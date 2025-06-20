Florian Wirtz Liverpool'da: Bundesliga'nın en pahalı satışı!

Liverpool'da sansasyonel bir transfer gerçekleşti. Florian Wirtz için sıkı bir pazarlık süreci yürüten Liverpool, tezat bir durumda kaldı ve Bundesliga bonservis rekourunu kırdı.

LIVERPOOL'DAN 150 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bayer Leverkusen'in inadını kıramadı ve Florian Wirtz için 150 milyon Euro bonservis bedeli ödemek zorunda kaldı! Ayrıca bu hamleyle birlikte Bundesliga tarihinin en pahalı transferini de gerçekleştiren Liverpool, geçtiğimiz haftalarda da yine Leverkusenli sağ bek Jeremie Frimpong için gözü karartmış ve 40 milyon Euro ödeme yapmıştı.

LIVERPOOL'DA NE HEDEFLENİYOR?

Mohamed Salah gibi isimlerin ayrılık sürecini tasarlayan yönetim, kadronun geçiş dönemi planlarını gerçekleştiriyor.

https://x.com/LFC/status/1936128163408678968