Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!

Union Berlin yönetimi, Bundesliga'da son sırada bulunan Heidenheim karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrılınca tarihi bir adım attı. Halihazırdaki antrenör Steffen Baumgart ile yollarını ayıran Union; sezon sonuna kadar Marie-Louise Eta ile anlaştı ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki erkek takımları özelinde, ilk kadın teknik direktör hamlesini gerçekleştirmiş oldu.
Temmuz 2025'ten bu yana Union Berlin'in 19 yaş altı takımını çalıştıran Marie-Louise Eta'nın, gelecek yazla birlikte kadın takımının başına getirilmesi planlanıyor. İlave olarak da 3 yıl önce Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak Union Berlin'de görev alan Eta, o dönem 3 maç ceza alan teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine takımı maçlara çıkarmış ve Darmstadt karşısındaki 1-0'lık galibiyette kulübedeki başrol isim oluştu.
"Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum."