Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!

Bundesliga ekibi Union Berlin, tarihe geçecek bir karar verdi. Steffen Baumgart ile yollarını ayıran Almanya temsilcisi, sezon sonuna kadar Marie-Louise Eta'yı takımın başına getirdi.

Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!
Union Berlin yönetimi, Bundesliga'da son sırada bulunan Heidenheim karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrılınca tarihi bir adım attı. Halihazırdaki antrenör Steffen Baumgart ile yollarını ayıran Union; sezon sonuna kadar Marie-Louise Eta ile anlaştı ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki erkek takımları özelinde, ilk kadın teknik direktör hamlesini gerçekleştirmiş oldu.

Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!

Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırarak sezon sonuna kadar Marie-Louise Eta ile anlaşmış ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın teknik direktör hamlesini yapmıştır.
Union Berlin, Bundesliga'da son sırada yer alan Heidenheim'a 3-1 mağlup olmasının ardından bu kararı almıştır.
Marie-Louise Eta, Temmuz 2025'ten beri Union Berlin'in 19 yaş altı takımını çalıştırmaktadır ve gelecek yaz kadın takımının başına geçmesi planlanmaktadır.
Eta, 3 yıl önce Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak Union Berlin'de görev almış ve cezalı teknik direktörler yerine takımı yönetmiştir.
Eta, görevi devralmaktan memnun olduğunu ve takımla birlikte belirleyici puanları alacağına inandığını belirtmiştir.
Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!

YAZ DÖNEMİNE KADAR GÖREVDE

Temmuz 2025'ten bu yana Union Berlin'in 19 yaş altı takımını çalıştıran Marie-Louise Eta'nın, gelecek yazla birlikte kadın takımının başına getirilmesi planlanıyor. İlave olarak da 3 yıl önce Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak Union Berlin'de görev alan Eta, o dönem 3 maç ceza alan teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine takımı maçlara çıkarmış ve Darmstadt karşısındaki 1-0'lık galibiyette kulübedeki başrol isim oluştu.

Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!

MARIE-LOUISE ETA'DAN TARİHİ SÜREÇ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

"Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum."

Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!
Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ilk kadın antrenör oldu!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
