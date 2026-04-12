Emre Belözoğlu'ndan hakeme fatura: "Hak etmiyor!"

Emre Belözoğlu, Göztepe-Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Esasen ise genç çalıştırıcı, maçın hakeminin bu seviyeleri hak etmediğini belirtti.
"Rakibimiz güçlü bir takım ve çok dinamik oyuncuları var. Çok iyi yönetilen bir kulüp. İki senedir ligde çok fark ortaya koyan bir takım olmasına rağmen, bugün bence oyunun tek hakkı bizim kazanmamızdı! İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan bir hakemle karşı karşıya kaldık! 22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi, bu 22 oyuncu hak etmiyordu. Sol bekimizin ayağına kramp girmişti ve çıkarmaya hazırlanırken penaltı oldu. Onun dışında yani maç 1-0 nasıl oldu ben bilmiyorum hiç pozisyon yok oyunda... 3-1 yaptık. 3-2 olma imkânı yok. Oyunda 1 tane bile pozisyon yok, sonrasında penaltı. Maç 3-1'ken Miroshi'yi ikinci sarıdan atamayan bir hakem! Bence kırılma anları bunlar. Bizim genel olarak iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok net üstün olan taraf bizdik. Çünkü güçlü bir takım var. Göztepe kendi oyununu dinamik oyuncularla oynamaya çalışıyor. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."