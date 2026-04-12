Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan hakeme fatura: "Hak etmiyor!"

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı. İstanbul ekibinin antrenörü Emre Belözoğlu, tempolu karşılaşmanın ardından hakem faktörünü öne çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 21:26

Emre Belözoğlu, Göztepe-Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Esasen ise genç çalıştırıcı, maçın hakeminin bu seviyeleri hak etmediğini belirtti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAKEME FATURA: "HAK ETMİYOR!"

"Rakibimiz güçlü bir takım ve çok dinamik oyuncuları var. Çok iyi yönetilen bir kulüp. İki senedir ligde çok fark ortaya koyan bir takım olmasına rağmen, bugün bence oyunun tek hakkı bizim kazanmamızdı! İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan bir hakemle karşı karşıya kaldık! 22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi, bu 22 oyuncu hak etmiyordu. Sol bekimizin ayağına kramp girmişti ve çıkarmaya hazırlanırken penaltı oldu. Onun dışında yani maç 1-0 nasıl oldu ben bilmiyorum hiç pozisyon yok oyunda... 3-1 yaptık. 3-2 olma imkânı yok. Oyunda 1 tane bile pozisyon yok, sonrasında penaltı. Maç 3-1'ken Miroshi'yi ikinci sarıdan atamayan bir hakem! Bence kırılma anları bunlar. Bizim genel olarak iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok net üstün olan taraf bizdik. Çünkü güçlü bir takım var. Göztepe kendi oyununu dinamik oyuncularla oynamaya çalışıyor. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.