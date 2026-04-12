Roberto De Zerbi de çare olamadı: Çanlar Tottenham için çalıyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tottenham'da Roberto De Zerbi döneminin ilk maçı Sunderland deplasmanı oldu. Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma, Sunderland'ın 61. dakikada Nordi Mukiele ile bulduğu golle 1-0 sonuçlandı.
Premier Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen Tottenham, puan tablosunda 18. sıraya geriledi ve küme düşme adayları arasına girdi! Esasen ise İngiltere ekibi, resmen son 91 yılın en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. İlave olarak da Tottenham, aynı istatistiği yakaladığı 1934-1935 sezonunda küme düşmüştü.
Karşılaşmanın ardından düşüncelerini ifade eden Roberto De Zerbi, "Bence iyi bir maç oynadık. Kazanmak için yeterli değildi ama kaybetmeyi de hak etmedik. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz. Bu zor dönemden çıkacak kaliteye sahibiz. Sonuç için üzgünüm. Üç ya da dört net gol pozisyonumuz vardı. Beş dakika önce oyuncularla konuştum ve sezonun çok zor geçtiğini anladığımı söyledim. Bu herkes için zor bir dönem ve doğru yaklaşımla tepki vermeliyiz. Yapmamız gereken bu. Sadece çalışabiliriz. Ben dürüst bir insanım ve düşündüklerimi söylüyorum. Büyük oyuncularımıza rağmen, sonuçlar ve sezonun bazı dönemleri açısından kötü bir an yaşanıyor." ifadelerini kullandı.