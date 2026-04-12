Roberto De Zerbi de çare olamadı: Çanlar Tottenham için çalıyor!

Tottenham, her geçen haftayla birlikte küme düşmeye daha da yaklaşıyor. Igor Tudor sonrasında Roberto De Zerbi ile anlaşan Londra ekibi, an itibarıyla yine aradığını bulamadı ve İtalyan hoca yönetimindeki ilk maçından mağlup ayrıldı.

Roberto De Zerbi de çare olamadı: Çanlar Tottenham için çalıyor!
Tottenham'da Roberto De Zerbi döneminin ilk maçı Sunderland deplasmanı oldu. Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma, Sunderland'ın 61. dakikada Nordi Mukiele ile bulduğu golle 1-0 sonuçlandı.

Roberto De Zerbi de çare olamadı: Çanlar Tottenham için çalıyor!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Roberto De Zerbi'nin Tottenham'daki ilk maçı Sunderland deplasmanında 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı ve takım küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Tottenham, Premier Lig'de 14 maçtır galip gelemeyerek puan tablosunda 18. sıraya geriledi.
Bu galibiyet hasreti, Tottenham'ın 1934-1935 sezonunda küme düştüğü döneme denk geliyor.
Roberto De Zerbi, iyi bir maç oynadıklarını ancak kazanmak için yeterli olmadığını belirtti.
De Zerbi, takımda bu zor dönemden çıkacak kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
Teknik direktör, takımın 3 veya 4 net gol pozisyonu bulduğunu ancak sonuçtan üzgün olduğunu dile getirdi.
TOTTENHAM'DA TEHLİKE ÇANLARI!

Premier Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen Tottenham, puan tablosunda 18. sıraya geriledi ve küme düşme adayları arasına girdi! Esasen ise İngiltere ekibi, resmen son 91 yılın en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. İlave olarak da Tottenham, aynı istatistiği yakaladığı 1934-1935 sezonunda küme düşmüştü.

ROBERTO DE ZERBI'DEN İLK MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmanın ardından düşüncelerini ifade eden Roberto De Zerbi, "Bence iyi bir maç oynadık. Kazanmak için yeterli değildi ama kaybetmeyi de hak etmedik. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz. Bu zor dönemden çıkacak kaliteye sahibiz. Sonuç için üzgünüm. Üç ya da dört net gol pozisyonumuz vardı. Beş dakika önce oyuncularla konuştum ve sezonun çok zor geçtiğini anladığımı söyledim. Bu herkes için zor bir dönem ve doğru yaklaşımla tepki vermeliyiz. Yapmamız gereken bu. Sadece çalışabiliriz. Ben dürüst bir insanım ve düşündüklerimi söylüyorum. Büyük oyuncularımıza rağmen, sonuçlar ve sezonun bazı dönemleri açısından kötü bir an yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
