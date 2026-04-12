Göztepe ve Kasımpaşa'dan düello: 6 gol ve 1 kırmızı kart!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Göztepe ve Kasımpaşa, 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Juan Santos ile 24. dakikada 1-0 öne geçerken, ardından ise Kasımpaşa gol oldu yağdı ve Ben Ouanes (45+1), Adrian Benedyczak (52) ve Filip Krastev (76-KK) ile skoru 3-1'e getirdi. Sürpriz şekilde geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Göztepe, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada da Bokele ile yeniden eşitliği sağladı ve maç da bu skorla bitti. Ayrıca son anlarda Kerem Demirbay'ın kırmızı kart gördüğü müsabaka; ev sahibinin 47, konuk takımın da 28 puana çıkmasıyla sonuçlandı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz.
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele (Dk.90+1 Luiz), Dennis (Dk. 57 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan (Dk. 66 Ogün Bayrak), Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Antunes), Janderson (Dk. 57 Jeferson), Juan.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong (Dk. 84 Opoku), İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Dk. 90+5 Taylan Utku Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Cenk Tosun).
Goller: Dk. 24 Juan, Dk. 82 Jeferson (penaltıdan), Dk. 88 Bokele (Göztepe), Dk.45+1 Ben Ouanes, Dk. 52 Benedyczak, Dk. 76 Krastev (kendi kalesine) (Kasımpaşa).
Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Kerem Demirbay (Kasımpaşa).
Sarı Kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi, Heliton (maç bittik sonra) (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Gianniotis, Dk. 90+4 Kerem Demirbay, Dk. 90+7 Wink, Becao (maç bittik sonra) (Kasımpaşa).