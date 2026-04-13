Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Talisca, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi! Menajeriyle görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla sarı-lacivertlilere şampiyonluk yarışında önemli katkı veren Anderson Talisca, kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Adı zaman zaman ülkesi Brezilya'nın dev kulüpleriyle anılan Talisca'nın, menajerine, "Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Teklifleri değerlendirmeyeceğim" dediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Lider Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından haftayı deplasmandaki 4-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verdi ve menajerine kalacağını iletti.
Galatasaray'ın 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yenerek puan farkını 2'ye indirdi.
Anderson Talisca, Kayserispor maçında 2 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarlarından oldu.
Talisca, Fenerbahçe'de forma giydiği 40 maçta 23 gol ve 5 asist yapmayı başardı.
Flamengo ve Corinthians'ın devre arası transfer döneminde Talisca için teklif yaptığı ancak oyuncunun bunları reddettiği belirtildi.
Talisca'nın menajerine, "Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceğim" dediği aktarıldı.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın, Marco Asensio'nun sakatlığı sonrasında on numara pozisyonunun yeni sahibi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Kayserispor maçında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle galibiyetin mimarlarından olmuştu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, 16'sı ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon da sarı-laciverlilerin hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olan Talisca, 28'i ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 40 maçta 23 gol atarken 5 asist yapmayı başardı.

BREZİLYA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'daki kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda.

Performansıyla Brezilya'da büyük yankı uyandıran 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Flamengo ve Corinthians devreye girmişti. Devre arası transfer döneminde yapılan teklifleri reddeden Talisca, Fenerbahçe'de kalmıştı.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARINI MENAJERİNE İLETTİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Talisca aldığı kararla ilgili menajeriyle de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Talisca'nın menajerine, "Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceğim" dediği belirtildi.

ON NUMARANIN YENİ SAHİBİ

2028 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan ve sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak isteyen Talisca, İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sakatlığı sonrasında on numara mevkisinin yeni sahibi olmuştu.

Bu pozisyonda gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini kazanan Talisca'nın, teknik heyetin kararı doğrultusunda Asensio dönene kadar on numarada forma giymeye devam edeceği öğrenildi.

