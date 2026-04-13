Kartalın kanatları yaralı! Beşiktaş'ta transfer operasyonu: El Bilal Toure, Jota Silva, Rashica için kader maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’de 55 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş kayıpsız ilerlemek istiyor. Gözünü bir diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'na diken siyah-beyazlılar, kupayı kazanarak Avrupa Ligi'ne gitme arzusunda.
Beşiktaş cephesinde kanat oyuncularının kaderini kalan maçlar belirleyecek. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçına gelene kadar kanat bölgesinde forma giyen isimlerden verim alamıyordu.
Sezon başında transfer edilen Vaclav Cerny, son golünü 10 maç önce Konyaspor'a karşı atmıştı. Toplamda 6 gol 8 asisti bulunan Çek yıldız, bu süreçte yalnızca 2 kez gol pası verebildi. Milot Rashica ligdeki tek golünü 13 hafta önce oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında buldu.
Sakatlıktan geri dönen El Bilal Toure ise en son 12 maç önce Kayserispor ağlarını havalandırmıştı. Cengiz Ünder, Antalya önünde asist yaptı ancak gol sevincini 10 maç önce Eyüpspor'a karşı yaşadı.
Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Jota Silva, karşılaşmada fileleri havalandırarak, 14 haftalık sessizliğini bozmuş oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Jota Silva, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder gibi isimlerin opsiyonu bulunuyor.
26 yaşındaki Portekizli futbolcu Jota Silva’nın 17 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılması mümkün görünmüyor. Cengiz Ünder için 5 milyon Euro olan bedel ise düşürüldüğü takdirde değerlendirilecek. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Milot Rashica ise gözden çıkarılmış durumda.