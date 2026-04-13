Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kartalın kanatları yaralı! Beşiktaş'ta transfer operasyonu: El Bilal Toure, Jota Silva, Rashica için kader maçları

Sergen Yalçın döneminde inişli çıkışlı grafik sergileyen Beşiktaş gelecek sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratmamak için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda transfer planlamalarında birçok yıldız isim listeye eklenirken kadroda düşünülmeyen oyuncular gönderilmek isteniyor. Özellikle kanat oyuncularının kalıp kalmayacağı son maçlardaki performansa göre değerlendirilecek.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 09:55

Süper Lig’de 55 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş kayıpsız ilerlemek istiyor. Gözünü bir diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'na diken siyah-beyazlılar, kupayı kazanarak Avrupa Ligi'ne gitme arzusunda.

Beşiktaş, Süper Lig'de 4. sırada yer alırken, kanat oyuncularının performans düşüklüğü ve transfer opsiyonları kulübün gündeminde.
Vaclav Cerny, son golünü 10 maç önce atmış olup toplamda 6 gol 8 asistlik performansı bulunuyor.
Milot Rashica'nın ligdeki tek golü 13 hafta önce Çaykur Rizespor'a karşı geldi ve sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle gözden çıkarıldı.
El Bilal Toure, sakatlıktan döndükten sonra en son 12 maç önce gol sevinci yaşamıştı.
Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında asist yapsa da gol sevincini 10 maç önce yaşamıştı.
Jota Silva, Antalyaspor maçında fileleri havalandırarak 14 haftalık sessizliğini bozdu ancak 17 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılması mümkün görünmüyor.
Cengiz Ünder için 5 milyon Euro olan bonservis bedelinin düşürülmesi halinde değerlendirileceği belirtildi.
Beşiktaş cephesinde kanat oyuncularının kaderini kalan maçlar belirleyecek. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçına gelene kadar kanat bölgesinde forma giyen isimlerden verim alamıyordu.

CERNY VE RASHICA GOLDEN UZAK

Sezon başında transfer edilen Vaclav Cerny, son golünü 10 maç önce Konyaspor'a karşı atmıştı. Toplamda 6 gol 8 asisti bulunan Çek yıldız, bu süreçte yalnızca 2 kez gol pası verebildi. Milot Rashica ligdeki tek golünü 13 hafta önce oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında buldu.

EL BILAL TOURE ÇARESİZLİĞİ

Sakatlıktan geri dönen El Bilal Toure ise en son 12 maç önce Kayserispor ağlarını havalandırmıştı. Cengiz Ünder, Antalya önünde asist yaptı ancak gol sevincini 10 maç önce Eyüpspor'a karşı yaşadı.

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Jota Silva, karşılaşmada fileleri havalandırarak, 14 haftalık sessizliğini bozmuş oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Jota Silva, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder gibi isimlerin opsiyonu bulunuyor.

JOTA SILVA GÖZDEN ÇIKARILDI

26 yaşındaki Portekizli futbolcu Jota Silva’nın 17 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılması mümkün görünmüyor. Cengiz Ünder için 5 milyon Euro olan bedel ise düşürüldüğü takdirde değerlendirilecek. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Milot Rashica ise gözden çıkarılmış durumda.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
