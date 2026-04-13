Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftaları öncesinde kendi sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligin zirvesine yeni hesaplamalar gelirken, sarı kırmızılılar özelinde ise Victor Osimhen'li çarpıcı bir istatistik oluştu.

Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 00:29

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla birlikte sezon genelindeki 8. puan kaybını yaşadı. Esasen ise Süper Lig devinin bu sürecindeki son dört maçta, Victor Osimhen'in sahada olmaması dikkat çekti ve sarı kırmızılılar adına yıldız golcünün olmadığı mücadelelerde %50'lik bir kayıp söz konusu oldu. İlave olarak da Galatasaray, bugünkü Kocaelispor maçıyla ilk kez kendi sahasında yara aldı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla birlikte sezon genelindeki 8. puan kaybını yaşadı ve ilk kez kendi sahasında yara aldı.
Galatasaray, Kocaelispor maçıyla sezon genelindeki 8. puan kaybını yaşadı.
Galatasaray, Kocaelispor maçıyla ilk kez kendi sahasında puan kaybetti.
Victor Osimhen'in oynamadığı son dört maçta Galatasaray %50'lik bir kayıp yaşadı.
Galatasaray ligde 68 puanla liderliğini sürdürüyor.
Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!

GALATASARAY'IN BU SEZON LİGDE PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR

Beşiktaş 1-1 Galatasaray

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Kocaelispor 1-0 Galatasaray

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Gaziantep FK 1-1 Galatasaray

Konyaspor 2-0 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Kocaelispor

Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE PUAN DURUMU

1 - Galatasaray - 68 Puan

2 - Fenerbahçe - 66 Puan

3 - Trabzonspor - 64 Puan

4 - Beşiktaş - 55 Puan

Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
