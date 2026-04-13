Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla birlikte sezon genelindeki 8. puan kaybını yaşadı. Esasen ise Süper Lig devinin bu sürecindeki son dört maçta, Victor Osimhen'in sahada olmaması dikkat çekti ve sarı kırmızılılar adına yıldız golcünün olmadığı mücadelelerde %50'lik bir kayıp söz konusu oldu. İlave olarak da Galatasaray, bugünkü Kocaelispor maçıyla ilk kez kendi sahasında yara aldı.
Beşiktaş 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Kocaelispor 1-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Gaziantep FK 1-1 Galatasaray
Konyaspor 2-0 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Kocaelispor
1 - Galatasaray - 68 Puan
2 - Fenerbahçe - 66 Puan
3 - Trabzonspor - 64 Puan
4 - Beşiktaş - 55 Puan