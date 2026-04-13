Galatasaray bu sezon 8. puan kaybını yaşadı: %50'lik Victor Osimhen detayı!

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla birlikte sezon genelindeki 8. puan kaybını yaşadı. Esasen ise Süper Lig devinin bu sürecindeki son dört maçta, Victor Osimhen'in sahada olmaması dikkat çekti ve sarı kırmızılılar adına yıldız golcünün olmadığı mücadelelerde %50'lik bir kayıp söz konusu oldu. İlave olarak da Galatasaray, bugünkü Kocaelispor maçıyla ilk kez kendi sahasında yara aldı.

Özetle

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla sezon genelindeki 8. puan kaybını yaşadı. Galatasaray, Kocaelispor maçıyla ilk kez kendi sahasında puan kaybetti. Victor Osimhen'in oynamadığı son dört maçta Galatasaray %50'lik bir kayıp yaşadı. Galatasaray ligde 68 puanla liderliğini sürdürüyor.

GALATASARAY'IN BU SEZON LİGDE PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR

Beşiktaş 1-1 Galatasaray

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Kocaelispor 1-0 Galatasaray

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Gaziantep FK 1-1 Galatasaray

Konyaspor 2-0 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Kocaelispor

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE PUAN DURUMU

1 - Galatasaray - 68 Puan

2 - Fenerbahçe - 66 Puan

3 - Trabzonspor - 64 Puan

4 - Beşiktaş - 55 Puan