Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk kritiği: Fenerbahçe hesapları gündeme geldi!

Galatasaray ve Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 1-1 berabere kaldı. Galatasaraylı futbolcular, kritik puan kaybı sonrasında Fenerbahçe'nin de dahil olduğu şampiyonluk sürecini yorumladı.

'da planlamalar değişti. maçıyla birlikte avantajını tek maça indiren sarı kırmızılılarda, yıldız isimlerden süreç analizi geldi.

Galatasaray'da Kocaelispor maçı sonrası şampiyonluk hesapları ve yıldız oyunculardan süreç analizi geldi.
Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk için Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçına işaret etti.
Bardakcı, taraftarlardan özür diledi ve şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.
İsmail Jakobs, ilk yarıda iyi olduklarını ancak ikinci devrede futbol oynamayı bıraktıklarını söyledi.
Jakobs, önlerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor olduğunu ve evlerindeki Fenerbahçe maçı için pozitif düşündüğünü ifade etti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI FENERBAHÇE İÇİN RAMS PARK'I İŞARET ETTİ!

"Taraftarlarımızdan özür dileriz. Bütün avantaj bizim elimizde, 2 puan öndeyiz ve rakibimizle evimizde oynayacağız. Kimse merak etmesin, Allah'ın izniyle biz yine şampiyon olacağız."

ISMAEL JAKOBS DA SAHA AVANTAJINA DİKKAT ÇEKTİ

"Bence iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci devredeyse oynamayı bıraktık! Dürüst olalım kendimize. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. İki tane iyi takım hemen arkamızda, ve Trabzonspor. Evimizde Fenerbahçe maçı olacak. Bu mücadelesi olacak. Bu maç için pozitif düşünüyorum."

