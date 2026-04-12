Galatasaray tribünlerinden evrensel mesaj: "İnsanlık bir olsun"

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşandı. Galatasaray'ın Kocaelispor'u ağırladığı gecede, RAMS Park tribünlerinden insanlığa dair evrensel bir duyuru yapıldı.

"İNSANLIK BİR OLSUN, SİYONİZM YOK OLSUN!"

Galatasaray taraftarları, Kocaelispor maçının ilk dakikalarıyla birlikte kale arkasında önemli bir sloganı gündeme taşıdı. İsrail'in birtakım bahanelerle girdiği savaşlara atıfta bulunan futbolseverler, 'insanlık bir olsun, siyonizm yok olsun!' dedi.

TRİBÜNLER DOLUYDU

Birkaç haftadır kendi sahasında maç yapmayan Galatasaray'da, Kocaelispor mücadelesiyle tribünler yeniden doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, ilk düdükle birlikte takımlarına yoğun destek gösterdi.