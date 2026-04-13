Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! Okan Buruk bizzat açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının ardından, forma giyemediği maçlarda puan kayıpları yaşanan Victor Osimhen’in sahalara döneceği tarihi duyurdu.
Liverpool deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan yıldız golcü için Buruk, “Victor Osimhen antrenmanlara yeniden başladı. Hafta sonu kadroda yer alacak.” ifadelerini kullandı.
Osimhen için Buruk sözlerini böyle devam etti:
"Bundan sonra tek maça düşeceğiz. Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Hücum hattındaki bu tür oyuncularımızın yüzde yüz olmaması.. Osimhen'li oyun da değerli ve önemli. Osimhen'in olmaması zordu."
Galatasaray Osimhen'siz çıktığı Trabzonspor derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Dün akşam ise Kocaelispor ile berabere kalan sarı kırmızılı ekip yıldız golcünün olmadığı maçlarda 5 puan kaybetmiş oldu.