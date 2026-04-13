Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! Okan Buruk bizzat açıkladı

Liverpool maçında sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının ardından Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 10:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının ardından, forma giyemediği maçlarda puan kayıpları yaşanan Victor Osimhen’in sahalara döneceği tarihi duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından sakatlığı süren Victor Osimhen'in sahalara döneceği tarihi duyurdu.
Victor Osimhen antrenmanlara yeniden başladı ve hafta sonu kadroda yer alacak.
Okan Buruk, Osimhen'in olmamasının zor olduğunu belirtti ve Yunus, Lang, Sara'nın da sakatlıkla oynadığını söyledi.
Galatasaray, Osimhen'siz çıktığı Trabzonspor derbisinde mağlup olmuş, Kocaelispor ile berabere kalmıştı.
Yıldız golcünün olmadığı maçlarda sarı-kırmızılı ekip 5 puan kaybetti.
Liverpool deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan yıldız golcü için Buruk, “Victor Osimhen antrenmanlara yeniden başladı. Hafta sonu kadroda yer alacak.” ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN'İN OLMAMASI ZORDU"

Osimhen için Buruk sözlerini böyle devam etti:

"Bundan sonra tek maça düşeceğiz. Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Hücum hattındaki bu tür oyuncularımızın yüzde yüz olmaması.. Osimhen'li oyun da değerli ve önemli. Osimhen'in olmaması zordu."

OSİMHEN'SİZ 5 PUAN KAYBETTİLER

Galatasaray Osimhen'siz çıktığı Trabzonspor derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Dün akşam ise Kocaelispor ile berabere kalan sarı kırmızılı ekip yıldız golcünün olmadığı maçlarda 5 puan kaybetmiş oldu.

