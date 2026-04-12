Serdar Dursun: "Hakem penaltıyı es geçti!"

Galatasaray ve Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'da maça ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, hakeme eleştiride bulundu.
"İlk gole ofsayt diyorlar, Jo'nun penaltısı belki olabilirdi. Az önce içeride gördüm, maçta da hissettim. Kafaya yükseldim, Jakobs orada itti beni. Bence pozisyon penaltıydı. Hakem, VAR'a gidebilirdi ama çok çabuk es geçildi! Neden bilmiyorum... Belki Jakobs akıllıca yaptı ama VAR'a gidip penaltı verebilirdi. Golü atınca üstünlük bize geçti, bir tane direğimiz var. Kazanmak için böyle maçlarda şans da lazım. Böyle büyük ve değerli bir camiaya karşı, iki maçta 4 puan aldık. Bugünkü 1 puan değerli ama son dakikalara bakarsak 3 puan daha güzel olabilirdi. Başakşehir maçına benzer bir karşılaşma oynadık. Böyle statlarda ilk 20 dakika gol yemeyeceksin, sonra dakikalar geçtikçe üstünlüğü ele alabilirsin. Ardından da defans arkasına toplar atacaksın. Son bölümde daha iyi oynadık."
"Petkovic'e çok güzel bir asist yaptım. O da güzel değerlendirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Güçlerini biliyorduk. Selçuk İnan hocamıza, teknik ekibe ve başkanımıza teşekkür ederiz. Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerginliğin artması da bizi kötü etkilemedi. Bu tür şeyler motivasyonumuzu yükseltir. Galatasaray'a da başarılar dilerim."