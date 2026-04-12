Serdar Dursun: "Hakem penaltıyı es geçti!"

Kocaelispor'da Serdar Dursun'dan penaltı sitemi geldi. Deneyimli forvet, Galatasaraylı Ismael Jakobs ile yaşadığı pozisyonun hakem tarafından es geçildiğini öne sürdü.

Serdar Dursun:
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 23:52
Galatasaray ve Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'da maça ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, hakeme eleştiride bulundu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor 1-1 berabere kalırken, Kocaelisporlu Serdar Dursun hakemin penaltı pozisyonunu es geçtiğini belirtti.
Serdar Dursun, kafaya çıktığı pozisyonda Jakobs'un kendisini ittiğini ve pozisyonun penaltı olduğunu savunarak hakemin VAR'a gitmemesini eleştirdi.
Dursun, maçta 4 puan aldıkları büyük camiaya karşı 1 puanın değerli olduğunu ancak son dakikalara bakıldığında 3 puanın daha güzel olabileceğini ifade etti.
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Petkovic'e yaptığı asistin güzel değerlendirildiğini belirtti ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olduğunu söyledi.
Bingöl, maç öncesi gerginliğin kendilerini kötü etkilemediğini, bu tür şeylerin motivasyonlarını yükselttiğini dile getirdi.
SERDAR DURSUN: "HAKEM PENALTIYI ES GEÇTİ!"

"İlk gole ofsayt diyorlar, Jo'nun penaltısı belki olabilirdi. Az önce içeride gördüm, maçta da hissettim. Kafaya yükseldim, Jakobs orada itti beni. Bence pozisyon penaltıydı. Hakem, VAR'a gidebilirdi ama çok çabuk es geçildi! Neden bilmiyorum... Belki Jakobs akıllıca yaptı ama VAR'a gidip penaltı verebilirdi. Golü atınca üstünlük bize geçti, bir tane direğimiz var. Kazanmak için böyle maçlarda şans da lazım. Böyle büyük ve değerli bir camiaya karşı, iki maçta 4 puan aldık. Bugünkü 1 puan değerli ama son dakikalara bakarsak 3 puan daha güzel olabilirdi. Başakşehir maçına benzer bir karşılaşma oynadık. Böyle statlarda ilk 20 dakika gol yemeyeceksin, sonra dakikalar geçtikçe üstünlüğü ele alabilirsin. Ardından da defans arkasına toplar atacaksın. Son bölümde daha iyi oynadık."

TAYFUR BİNGÖL MAÇ ÖNCESİNDEKİ GERGİNLİĞİ HATIRLATTI

"Petkovic'e çok güzel bir asist yaptım. O da güzel değerlendirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Güçlerini biliyorduk. Selçuk İnan hocamıza, teknik ekibe ve başkanımıza teşekkür ederiz. Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerginliğin artması da bizi kötü etkilemedi. Bu tür şeyler motivasyonumuzu yükseltir. Galatasaray'a da başarılar dilerim."

