Selçuk İnan'dan Galatasaray'a gol atan Bruno Petkovic için tespit: "Oyun da onu istiyordu"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu mücadele sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'dan Galatasaray'a gol atan Bruno Petkovic için tespit:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 23:24

Selçuk İnan'dan Galatasaray-Kocaelispor maçının detayları geldi. İlave olarak da genç antrenör, takımı adına yaptığı hamleleri anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Selçuk İnan'dan Galatasaray'a gol atan Bruno Petkovic için tespit: "Oyun da onu istiyordu"

Galatasaray-Kocaelispor maçının ardından Selçuk İnan, takımının mücadelesini ve oyuncu değişikliklerini değerlendirdi.
Selçuk İnan, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti ve büyük maçları oynamanın kolay olmadığını belirtti.
Bruno Petkovic'in oyuna dahil edilme nedenini, fiziksel olarak 20-25 dakika oynayabilmesi ve oyunun onu istemesi olarak açıkladı.
Can ve Tayfur'un da oyuna girdikten sonra katkı sağladığını ifade etti.
Bu bir takım oyunu olduğunu ve herkesin görevini eksiksiz yerine getirmesiyle 1 puan aldıklarını söyledi.
Selçuk İnan'dan Galatasaray'a gol atan Bruno Petkovic için tespit: "Oyun da onu istiyordu"

SELÇUK İNAN'DAN GALATASARAY'A GOL ATAN BRUNO PETKOVIC İÇİN TESPİT!

"Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar, mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum. Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptık. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur keza öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak herkes görevini eksiksiz yerine getirdi. Bunun neticesinde 1 puan aldık."

Selçuk İnan'dan Galatasaray'a gol atan Bruno Petkovic için tespit: "Oyun da onu istiyordu"
