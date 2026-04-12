Galatasaray'da Okan Buruk'tan büyük vaat: "Farklı bir dönem başlıyor"

Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray ve Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik puan kaybı sonrasında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan büyük vaat:
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kocaelispor maçının analizi geldi. Başarılı çalıştırıcı, bu kayıp sonrasında birtakım değişiklikler olacağını belirtti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan büyük vaat: "Farklı bir dönem başlıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından takımda değişiklikler olacağını belirtirken, şampiyonluk yarışında avantajın kendilerinde olduğunu ve kalan haftalarda daha iyi olacaklarını ifade etti.
Okan Buruk, ikinci golü bulmaları durumunda oyunu koparabileceklerini ancak rakibe cesaret geldiğini belirtti.
Buruk, golden sonra gereksiz fauller yapıldığını ve oyunu yanlış oynadıkları bölümün olduğunu söyledi.
Osimhen'in yokluğunun ve bazı oyuncuların sakatlıklarla oynamasının zorluk yarattığını dile getirdi.
Kalan haftalarda Galatasaray'ın daha iyi hazırlandığını ve şampiyonluk yarışında ne kadar iyi olduğunu göstereceğini belirtti.
Ligin sonuna kadar puan farklarını arttırarak devam edeceklerini ve şampiyon olacaklarına inandığını vurguladı.
"İlk yarıyla ikinci yarının belirli dakikalarında topa çok sahiptik. Rakibimizi kalemize getirmedik. İkinci yarıda belirli bir dakikaya kadar pozisyon vermedik. İkinci golü bulsak oyunu koparabilirdik ama bir anda rakibimize cesaret geldi. İki oyuncu değişikliğiyle buna müdahale etmek istedik. Devamında gol yedik. Golden sonra farklı bir oyun oldu, beni üzen durum bu... Daha sakin kalabilirdik, çok gereksiz fauller yaptık. Zaten her faulde rakip yerde yatıyor. Bu onların işine geldi. Bence oyunu yanlış oynadığımız bölüm burasıydı. Özellikle son 10 dakikada risk aldık ama topu ceza sahası içine götürmeliydik. Rakip iyi bir savunma yaptı. Oyun uzatmalarda da çok oynanmadı. Süre geçirmeyi rakipler seviyor ama bizim de yaptığımız gereksiz fauller rakibin işine geldi. Puan farkını arttırma şansımız vardı ama kazanamadık. Avantaj yine bizde. Bundan önce de bunu çok yaşadık, yine şampiyon biz olacağız. Üst üste üç maç oynamak bizi yordu. Osimhen'in yokluğu, Sara ve Yunus'un sakatlıkla oynaması... Osimhen'li oyun bizim için değerli, onun olmaması bizim için zordu. Bundan sonra Galatasaray'ın daha iyi hazırlandığı ve şampiyonluk yarışında ne kadar iyi olduğunu göstereceği haftalar başlıyor. Önde olma avantajımızı kullanacağız.

Bugün sahaya çıkarken Barış Alper'in Göztepe maçı performansı değerliydi. Son anlarda Icardi'yi kullanmak istedik. Oyunun dağıldığı bir bölümdü. Santrforlu oyun başka oluyor. Önümüzde 1 hafta var. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. En yakın rakibimizin iki puan önündeyiz. Ligin sonuna kadar puan farklarını arttırarak devam edeceğiz. Üç senelik bölümde bu tür şeyleri yaşadık. Bundan sonra bizim için çok farklı bir dönem başlıyor."

