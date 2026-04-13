Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçında lider Galatasaray ile Kocaelispor dün akşam RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelede rakibinin golüne engel olamayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Kocaelispor beraberliği sonrası taşlar yerinden oynuyor! Dursun Özbek yönetimi harekete geçti Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadığı ve Dursun Özbek yönetiminin bu duruma müdahale etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray, Kocaelispor karşısında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Beraberlik sonrası Galatasaray'ın puanı 68'e yükselirken, Fenerbahçe puanını 66'ya indirdi. Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek puanını 64'e çıkardı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla geniş kapsamlı bir toplantı yapması planlanıyor. Yönetimin, transfer teklifleri ve sözleşme görüşmeleri gibi konuları sezon sonuna bırakacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, aldığı beraberliğin ardından puanını 68'e yükseltirken Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak puanını 66 yaptı ve zirvede puan farkını 2'ye düşürmeyi başardı. Ligde şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek puanını 64 yaptı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ İPLERİ ELİNE ALIYOR

Galatasaray'da geçtiğimiz 3 sezonda yaşanan şampiyonlukların ardından üst üste 4. şampiyonluk hedeflenirken son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Dursun Özbek yönetimi harekete geçiyor.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, bu hafta içerisinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne çıkarma yapmayı planladığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin, teknik heyet ve futbolcularla geniş kapsamlı bir toplantı yapacağı ve takımdan şampiyonluk hedefine odaklanmalarını isteyeceği belirtildi.

Öte yandan yönetimin, transfer teklifleri ve sözleşme görüşmeleri gibi konuları sezon sonuna bırakacağı ifade edildi.