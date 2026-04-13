Galatasaray'da Kocaelispor beraberliği sonrası taşlar yerinden oynuyor! Dursun Özbek yönetimi harekete geçti

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçında lider Galatasaray ile Kocaelispor dün akşam RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelede rakibinin golüne engel olamayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Sarı-kırmızılılar, aldığı beraberliğin ardından puanını 68'e yükseltirken Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak puanını 66 yaptı ve zirvede puan farkını 2'ye düşürmeyi başardı. Ligde şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek puanını 64 yaptı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.
Galatasaray'da geçtiğimiz 3 sezonda yaşanan şampiyonlukların ardından üst üste 4. şampiyonluk hedeflenirken son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Dursun Özbek yönetimi harekete geçiyor.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, bu hafta içerisinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne çıkarma yapmayı planladığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin, teknik heyet ve futbolcularla geniş kapsamlı bir toplantı yapacağı ve takımdan şampiyonluk hedefine odaklanmalarını isteyeceği belirtildi.
Öte yandan yönetimin, transfer teklifleri ve sözleşme görüşmeleri gibi konuları sezon sonuna bırakacağı ifade edildi.