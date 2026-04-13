Beşiktaş Gain Koçu Dusan Alimpijevic'e büyük ödül!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş Gain ile EuroCup finali oynamaya hazırlanan Dusan Alimpijevic, organizasyon tarafından yılın başantrenörü seçildi. Esasen ise Dusan, daha önce de Frutti Extra Bursaspor ile aynı başarıya ulaşmıştı.
Organizasyonun internet sitesindeki açıklamada; Dusan Alimpijevic'in bu ödülü ikinci defa kazandığı belirtilerek, "Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'u EuroCup finallerine taşıdığında da yılın koçu seçilmişti." denildi. İlave olarak ise Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can da sıralamada üçüncü basamakta yer aldı. 45 yaşındaki koçun yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'a yarı finalde veda etmişti.