Beşiktaş Gain Koçu Dusan Alimpijevic'e büyük ödül!

Beşiktaş Gain'in yapılanmasında başroldeki isim olan Dusan Alimpijevic, siyah beyazlıları EuroCup'ta finale çıkarmıştı. An itibarıyla ise başarılı antrenör, Avrupa'da zirveye yerleşti.

Beşiktaş Gain Koçu Dusan Alimpijevic'e büyük ödül!
Beşiktaş Gain ile EuroCup finali oynamaya hazırlanan Dusan Alimpijevic, organizasyon tarafından yılın başantrenörü seçildi. Esasen ise Dusan, daha önce de Frutti Extra Bursaspor ile aynı başarıya ulaşmıştı.

Beşiktaş'ın EuroCup finaline yükselmesinde önemli pay sahibi olan başantrenör Dusan Alimpijevic, EuroCup tarafından ikinci kez yılın koçu seçildi.
Dusan Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Frutti Extra Bursaspor ile de aynı başarıyı göstererek yılın koçu seçilmişti.
Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can da EuroCup koç sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.
Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'a yarı finalde veda etti.
Beşiktaş Gain Koçu Dusan Alimpijevic'e büyük ödül!

EUROCUP'TAN DUSAN ALIMPIJEVIC AÇIKLAMASI

Organizasyonun internet sitesindeki açıklamada; Dusan Alimpijevic'in bu ödülü ikinci defa kazandığı belirtilerek, "Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'u EuroCup finallerine taşıdığında da yılın koçu seçilmişti." denildi. İlave olarak ise Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can da sıralamada üçüncü basamakta yer aldı. 45 yaşındaki koçun yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'a yarı finalde veda etmişti.

Beşiktaş Gain Koçu Dusan Alimpijevic'e büyük ödül!
