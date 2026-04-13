Volkan Demirel kararı duyuruldu: Gençlerbirliği'nden resmi açıklama!

Volkan Demirel için Gençlerbirliği'nden net bir tavır geldi. Radyospor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Volkan Demirel ile yola devam edeceklerini ifade etti.

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemine kötü başlamış ve çıktığı 5 maçta sadece 1 beraberlik alabilmişti. Halihazırdaki süreci yorumlayan kulüp başkanı Arda Çakmak, Volkan Demirel'i sıradaki maçların sonuçlarından bağımsız şekilde destekleyeceklerini anlattı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel'e sezon sonuna kadar desteklerinin süreceğini ve takımı ligde tutmayı hedeflediklerini açıkladı.
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemine 5 maçta 1 beraberlikle kötü başladı.
Kulüp başkanı Arda Çakmak, Volkan Demirel'i sıradaki maçların sonuçlarından bağımsız destekleyeceklerini belirtti.
Çakmak, takımın toparlanma sürecinde olduğunu ancak mücadelede henüz yeterli olmadığını söyledi.
Gençlerbirliği'nin bu seneki ilk hedefinin ligde kalmak olduğu ve bu hedefe Volkan Demirel ve ekibiyle ulaşılacağına inanıldığı ifade edildi.
Mustafa Kaplan ile ilgili iddiaların doğru olmadığı ve Volkan Demirel'e güvendikleri vurgulandı.
Kulübün öncelikli hedefinin ligde kalmak, ardından gelecek sezonun planlamasını yapmak olduğu belirtildi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ARDA ÇAKMAK'TAN VOLKAN DEMİREL KRİTİĞİ!

"Hafta sonu önemli bir maç var. Puan olarak rahatlamak istiyoruz. Puan olarak çok iyi bir yerde değiliz. Bundan sonraki her maç bizim için çok önemli. Galatasaray maçı da bunlardan bir tanesi. İnşallah çıkacağız, oynayacağız, güzel bir maç olur, seyreden herkes zevk alır, sonunda da kazanan biz oluruz. Bütün temennimiz bu...

Volkan hocanın gittiği ilk dönemi konuşmak istemiyorum. Bizim artık önümüzde 5 tane final gibi maçımız var. Önümüze bakalım. Volkan hoca ve ekibi, ellerinden gelen özveriyle çalışıyor. Takım toparlanma sürecinde, mücadele anlamında fena değil. Ama daha yeterli değiller. Bu 5 maç için teknik heyetimizin ve hocamızın arkasındayız. Biz her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim bu seneki ilk hedefimiz Gençlerbirliği'ni ligde tutmaktı. Hiçbir zaman hayal satmadım. Hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. Volkan hoca ve ekibinin bunu başaracağına inanıyorum. Hiçbir tereddüttüm yok. Volkan hoca harika bir karakter, yardımcıları çok çalışıyor. Bizim hedef maçlarımız belli. O maçlarda gerekli puanları alıp ilk önce bu takımı ligde tutmak istiyoruz. Sonrasında gelecek sezonun planlamasını en iyi şekilde yaparız.

Volkan hocanın bir yere gideceği falan yok. Galatasaray maçında yeniliriz, berabere kalırız da gider gibi bir şey yok. Volkan hoca sezon sonuna kadar bizimle. Takımı hak ettiği yerde, ligde bırakacağız. Ligde artık hiçbir maç kolay değil. Bu takımın alacağı 3 galibiyet bizi ligde tutar ya da 2 galibiyet ve 2 beraberlik de yetebilir. Volkan hoca ve ekibinin bunu başaracağına inanıyorum. Mustafa Kaplan iddiaları doğru değil. Öyle bir şey yok. Biz Volkan hocaya inanıyoruz. Ligdeki Galatasaray maçı, iki taraf için de iyi bir maç olsun. Seyredenler keyif alsın, futbolun konuşulduğu bir müsabaka olsun. İnşallah puan ya da puanlarımızı alalım. Galatasaray'ın kendi durumu kendilerini ilgilendirir, bizimki bizi ilgilendirir. Onları hedefi belli, bizim hedefimiz belli. Kupada da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nereye gidebilirsek. Final hedefimiz her zaman var. Öncelikle hedefimiz ligde kalmak, tutunmak. Sonrasında gelecek sezon bunları daha düzgün hale getirebiliriz finansal ve sportif anlamda."

