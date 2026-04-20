Galatasaray'da sürpriz Uğurcan Çakır kararı! İtalyan devi peşindeydi: Yönetimden beklenmedik hamle...

Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluk yürüyüşünde en radikal kararlardan biri kale seçiminde yaşandı. Transfer döneminde uzun süre Manchester City’nin yıldızı Ederson için mesai harcayan Cimbom, son düzlükte rotayı Başkan Dursun Özbek’in hamlesiyle Uğurcan Çakır’a kırmıştı.
Bugün gelinen noktada bu hamle, sezonun kırılma noktası olarak görülüyor. Ezeli rakip Fenerbahçe, Ederson’un beklenmedik hatalarıyla zirve yarışında yara alırken; Uğurcan Çakır hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kalesinde adeta devleşti.
Süper Lig’de kalesinde gördüğü sadece 23 golle ligin en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduran Galatasaray’da, başarının mimarı net bir şekilde Uğurcan oldu. Avrupa arenasında sergilediği performansla da parmak ısırtan 30 yaşındaki kaleci, dev kulüpleri peşine takmayı başardı.
İtalyan devi Inter’in Uğurcan Çakır’ı yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi teklifle kapıyı çalacağı iddiaları güçlenirken, Galatasaray yönetimi stratejisini belirledi.
Barış Alper Yılmaz’da uygulanan modelin bir benzeri Uğurcan için devreye sokulacak. Şu an yıllık 110 milyon TL kazanan milli kalecinin maaşının, yapılacak yeni düzenlemeyle iki katına çıkarılması gündemde.