Galatasaray'da sürpriz Uğurcan Çakır kararı! İtalyan devi peşindeydi: Yönetimden beklenmedik hamle...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yönetim, sezon başında direkten dönen Ederson hamlesinin ardından kaleyi emanet ettiği Uğurcan Çakır'ı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yolunda devleşen milli eldiven için Inter pusuda beklerken, Aslan maaş dopingiyle transferin önünü kapayacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 09:27

Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluk yürüyüşünde en radikal kararlardan biri kale seçiminde yaşandı. Transfer döneminde uzun süre Manchester City’nin yıldızı Ederson için mesai harcayan Cimbom, son düzlükte rotayı Başkan Dursun Özbek’in hamlesiyle Uğurcan Çakır’a kırmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın kaleci tercihinin sezonun kırılma noktası olduğu ve Uğurcan Çakır'ın performansıyla dikkat çekerek İtalyan devi Inter'in radarına girdiği belirtiliyor.
Galatasaray, transfer döneminde Ederson'u istemesine rağmen Başkan Dursun Özbek'in hamlesiyle Uğurcan Çakır'ı transfer etti.
Uğurcan Çakır'ın performansı, Fenerbahçe'nin Ederson'un hatalarıyla yara aldığı bir dönemde Galatasaray için belirleyici oldu.
Galatasaray, ligde kalesinde gördüğü 23 golle en az gol yiyen takım konumunda ve Uğurcan bu başarıda kilit rol oynuyor.
İtalyan devi Inter'in Uğurcan Çakır'ı yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi teklif yapacağı iddia ediliyor.
Galatasaray yönetimi, Uğurcan Çakır'ın maaşını iki katına çıkararak (yıllık 110 milyon TL'den 220 milyon TL'ye) zam yapmayı planlıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bugün gelinen noktada bu hamle, sezonun kırılma noktası olarak görülüyor. Ezeli rakip Fenerbahçe, Ederson’un beklenmedik hatalarıyla zirve yarışında yara alırken; Uğurcan Çakır hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kalesinde adeta devleşti.

SAVUNMANIN SİGORTASI OLDU

Süper Lig’de kalesinde gördüğü sadece 23 golle ligin en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduran Galatasaray’da, başarının mimarı net bir şekilde Uğurcan oldu. Avrupa arenasında sergilediği performansla da parmak ısırtan 30 yaşındaki kaleci, dev kulüpleri peşine takmayı başardı.

INTER TAKİPTE, YÖNETİMDEN 'ZAM' KALKANI

İtalyan devi Inter’in Uğurcan Çakır’ı yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi teklifle kapıyı çalacağı iddiaları güçlenirken, Galatasaray yönetimi stratejisini belirledi.

%100 ZAM KAPIDA

Barış Alper Yılmaz’da uygulanan modelin bir benzeri Uğurcan için devreye sokulacak. Şu an yıllık 110 milyon TL kazanan milli kalecinin maaşının, yapılacak yeni düzenlemeyle iki katına çıkarılması gündemde.

