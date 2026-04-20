Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Savunmaya çifte takviye: Bayern Münih ve Inter'in yıldızlarına kanca

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Transfer piyasası, sahadaki rekabeti aratmayan bir "derbiye" sahne oluyor. Sezonu Marsilya’da kiralık geçiren ve bonservisi Inter’de bulunan Benjamin Pavard için Galatasaray’ın uzun süredir yürüttüğü temaslara Fenerbahçe de dahil oldu.
İtalyan ve Fransız basınından sızan bilgilere göre, Inter’in gelecek planlarında yer almayan Pavard için Fenerbahçe'nin eli daha güçlü. Marsilya’nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağının kesinleşmesi üzerine devreye giren sarı-lacivertliler, oyuncunun 5 milyon Euro civarındaki maaş beklentisini karşılayabilecek formüller üzerine çalışıyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Fransız yıldızın, Türkiye opsiyonuna sıcak baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe sadece Pavard ile değil, taraftarın sevgilisi Kim Min-Jae ile de İlgileniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre: Güney Koreli stoper için Fenerbahçe yönetimi somut bir adım attı.
Oyuncunun menajeri Oliveira Rita, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli yönetimle masaya oturdu. Bayern Münih’te son dönemde rotasyonun gerisinde kalan 29 yaşındaki savunmacının, "aidiyet hissettiği" Kadıköy’e dönmeye can attığı öğrenildi. Transferin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama modeliyle bitirilmesi hedefleniyor.
Transferin iki gözdesi de geçtiğimiz sezonu oldukça formda kapattı:
|Oyuncu
|Mevcut Takım
|Toplam Maç
|Skor Katkısı
|Kim Min-Jae
|Bayern Münih
|31
|1 Gol, 1 Asist
|Benjamin Pavard
|Marsilya
|32
|1 Gol, 3 Asist