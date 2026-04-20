Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Savunmaya çifte takviye: Bayern Münih ve Inter'in yıldızlarına kanca

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezonun savunma hattını kurmak için Avrupa seferine çıktı. Ezeli rakibi Galatasaray’ın da listesinde olan Benjamin Pavard için hamle yapan Fenerbahçe, aynı zamanda eski yıldızı Kim Min-Jae’yi de bitirerek "çifte darbe" vurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:55

piyasası, sahadaki rekabeti aratmayan bir "derbiye" sahne oluyor. Sezonu Marsilya'da kiralık geçiren ve bonservisi Inter'de bulunan Benjamin Pavard için 'ın uzun süredir yürüttüğü temaslara de dahil oldu.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe, Benjamin Pavard ve Kim Min-Jae transferleri için harekete geçti.
Fenerbahçe, Inter'de forma giyen Benjamin Pavard için Galatasaray ile yarışıyor.
Marsilya'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı kesinleşen Pavard için Fenerbahçe'nin eli daha güçlü olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu Kim Min-Jae'nin transferi için de somut adımlar attı.
Kim Min-Jae'nin menajeri ile görüşme yapıldığı ve transferin kiralama modeliyle bitirilmesinin hedeflendiği aktarılıyor.
Benjamin Pavard geçtiğimiz sezon Marsilya'da 32 maçta 1 gol ve 3 asist yaparken, Kim Min-Jae Bayern Münih'te 31 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
İtalyan ve Fransız basınından sızan bilgilere göre, Inter’in gelecek planlarında yer almayan Pavard için Fenerbahçe'nin eli daha güçlü. Marsilya’nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağının kesinleşmesi üzerine devreye giren sarı-lacivertliler, oyuncunun 5 milyon Euro civarındaki maaş beklentisini karşılayabilecek formüller üzerine çalışıyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Fransız yıldızın, Türkiye opsiyonuna sıcak baktığı kaydedildi.

ESKİ AŞK YENİDEN: KİM MİN-JAE OPERASYONU

Fenerbahçe sadece Pavard ile değil, taraftarın sevgilisi ile de İlgileniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre: Güney Koreli stoper için Fenerbahçe yönetimi somut bir adım attı.

MENAJERLE KRİTİK ZİRVE

Oyuncunun menajeri Oliveira Rita, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli yönetimle masaya oturdu. Bayern Münih’te son dönemde rotasyonun gerisinde kalan 29 yaşındaki savunmacının, "aidiyet hissettiği" Kadıköy’e dönmeye can attığı öğrenildi. Transferin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama modeliyle bitirilmesi hedefleniyor.

SAVUNMA DEVLERİNİN SEZON KARNESİ

Transferin iki gözdesi de geçtiğimiz sezonu oldukça formda kapattı:

OyuncuMevcut TakımToplam MaçSkor Katkısı
Kim Min-JaeBayern Münih311 Gol, 1 Asist
Benjamin PavardMarsilya321 Gol, 3 Asist
