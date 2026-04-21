Fenerbahçe'de büyük operasyon! Yaprak dökümü başladı: 17 isim ile yollar ayrılacak...

Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, hem mali disiplini sağlamak hem de kadro kalitesini yukarı çekmek amacıyla dev bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 17 ismin ayrılığı gündemde...

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon yapılanması kapsamında radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon yapılanması kapsamında takımda geniş çaplı bir temizlik harekatı yaparak oyuncu sayısını ve mali yükü azaltmayı planlıyor.
Toplamda 17 futbolcuyu kapsayan iki ayrı ayrılık listesi hazırlandı.
Bir grup oyuncuyla kesin olarak yollar ayrılırken, diğer grup için cazip teklifler değerlendirilecek.
Ayrılacaklar arasında Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Diego Carlos ve Rodrigo Becao gibi isimler bulunuyor.
Ayrıca Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Fred'in de takımdan ayrılması planlanıyor.
Teklif beklenen oyuncular arasında ise Ederson, Semedo, A.Brown, Musaba ve Oğuz Aydın yer alıyor.
Takvim gazetesinin haberine göre; kulüp, sezon sonunda geniş çaplı bir temizlik harekatı gerçekleştirerek takımdaki oyuncu sayısını ve mali yükü azaltmayı planlıyor. Bu hamleyle birlikte hem ekonomik denge korunacak hem de şampiyonluk yolunda daha dinamik bir kadro mühendisliği yapılacak.

İKİ AŞAMALI PLAN: KİMLER GİDİYOR?

Kulislerden sızan bilgilere göre, gönderilecek oyuncular için iki ayrı liste oluşturuldu. Toplamda 17 futbolcuyu kapsayan bu listede, bir grup oyuncuyla kesin olarak yollar ayrılacak; diğer grup için ise gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Ayrılık listesinde yer alan isimler taraftarları şaşırtacak cinsten. Kiralık statüsünde olup takıma veda etmesi beklenen veya kesin olarak biletinin kesildiği belirtilen 7 isim şu şekilde:

Ayrılacak Oyuncular
Sofyan Amrabat
Dominik Livakovic
İrfan Can Kahveci
İrfan Can Eğribayat
Ognjen Mimovic
Diego Carlos
Rodrigo Becao

YILDIZLARLA YOL AYRIMI

Operasyon sadece bu isimlerle sınırlı kalmıyor. Haberin detaylarına göre, performansları ve transfer piyasasındaki değerleri göz önüne alınarak sezon sonunda takımdan ayrılması planlanan diğer isimler ise şunlar: Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Fred.

GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Teklif beklenenler ise performansı ile eleştirilen Ederson, Semedo, A.Brown, Musaba ve Oğuz Aydın olarak öne çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, hem ekonomik sürdürülebilir bir yapı kurmayı hem de sahada daha iddialı bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

