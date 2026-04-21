Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de forvet hattına tanıdık isim! Vedat Muriqi ile söz kesildi: Yıldız golcü geliyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yönetim, gol yollarında yaşadığı tıkanıklığı eski yıldızıyla çözmeye hazırlanıyor. Mallorca formasıyla La Liga’yı sallayan Vedat Muriqi ile ön protokol imzalandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 09:59

Kadrosunda 19 yaşındaki genç yetenek Sidiki Cherif dışında alternatif santrforu bulunmayan , hücum hattındaki bu eksikliği gidermek için düğmeye bastı. Sezon başından bu yana ileri uçta rotasyon dar boğazı yaşayan sarı-lacivertliler, çözümü uzaklarda değil, camiayı yakından tanıyan eski bir dostta buldu.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe’de forvet hattına tanıdık isim! Vedat Muriqi ile söz kesildi: Yıldız golcü geliyor

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, golcü ihtiyacını gidermek için eski oyuncusu Vedat Muriqi ile ön protokol imzaladı ve bonservis görüşmeleri için Mallorca ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Muriqi, bu sezon La Liga'da 21 golle Kylian Mbappe'nin ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.
Mallorca'nın, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muriqi için 10 milyon euro bonservis talep etmesi bekleniyor.
Barcelona'nın da Vedat Muriqi ile ilgilendiği ve nabız yokladığı belirtiliyor.
Yaz dönemini beklemeden hamlesini yapan Fenerbahçe yönetimi, eski golcüsü ile el sıkıştı.

ÖN PROTOKOL TAMAM, GÖZLER MALLORCA’DA

Alınan bilgilere göre, yeniden İstanbul’a dönmeye sıcak bakan Kosovalı golcü ile ön protokol niteliğinde bir anlaşmaya varıldı. Oyuncunun ikna edilmesinin ardından Fenerbahçe, şimdi de İspanyol ekibi ile bonservis pazarlığına oturmaya hazırlanıyor.

MBAPPE İLE YARIŞIYOR: 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Bu sezon La Liga’da fırtına gibi esen 31 yaşındaki santrfor, performansıyla parmak ısırtıyor. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin 23 golle zirvede olduğu ligde, Muriqi 21 golle ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon çıktığı 30 resmi maçın 29’una ilk 11’de başlayan deneyimli forvet, formunun zirvesinde.

Mallorca cephesinin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kapıyı 10 milyon euro seviyesinden açması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilse de, sergilediği performans bu rakamın çok daha üzerine çıkmasına neden oldu.

BARCELONA DA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe’nin transferde tek rakibi Mallorca değil. Muriqi’nin İspanya’daki golcü kimliği, dev kulüplerin de iştahını kabartmış durumda. Gelen haberlere göre da Kosovalı forvet için nabız yoklamaya başladı.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi’nin, kariyerinin bu olgunluk döneminde yeniden Çubuklu formayı giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#transfer
#mallorca
#vedat muriqi
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.