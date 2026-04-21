Kadrosunda 19 yaşındaki genç yetenek Sidiki Cherif dışında alternatif santrforu bulunmayan Fenerbahçe, hücum hattındaki bu eksikliği gidermek için düğmeye bastı. Sezon başından bu yana ileri uçta rotasyon dar boğazı yaşayan sarı-lacivertliler, çözümü uzaklarda değil, camiayı yakından tanıyan eski bir dostta buldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’de forvet hattına tanıdık isim! Vedat Muriqi ile söz kesildi: Yıldız golcü geliyor Fenerbahçe, golcü ihtiyacını gidermek için eski oyuncusu Vedat Muriqi ile ön protokol imzaladı ve bonservis görüşmeleri için Mallorca ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, sezon başından bu yana yaşadığı hücum hattındaki rotasyon darlığını gidermek için Vedat Muriqi ile anlaştı. Kosovalı golcü ile ön protokol niteliğinde bir anlaşmaya varıldı ve şimdi oyuncunun kulübü Mallorca ile bonservis pazarlığı yapılacak. Muriqi, bu sezon La Liga'da 21 golle Kylian Mbappe'nin ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor. Mallorca'nın, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muriqi için 10 milyon euro bonservis talep etmesi bekleniyor. Barcelona'nın da Vedat Muriqi ile ilgilendiği ve nabız yokladığı belirtiliyor.

Yaz transfer dönemini beklemeden hamlesini yapan Fenerbahçe yönetimi, eski golcüsü Vedat Muriqi ile el sıkıştı.

ÖN PROTOKOL TAMAM, GÖZLER MALLORCA’DA

Alınan bilgilere göre, yeniden İstanbul’a dönmeye sıcak bakan Kosovalı golcü ile ön protokol niteliğinde bir anlaşmaya varıldı. Oyuncunun ikna edilmesinin ardından Fenerbahçe, şimdi de İspanyol ekibi Mallorca ile bonservis pazarlığına oturmaya hazırlanıyor.

MBAPPE İLE YARIŞIYOR: 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Bu sezon La Liga’da fırtına gibi esen 31 yaşındaki santrfor, performansıyla parmak ısırtıyor. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin 23 golle zirvede olduğu ligde, Muriqi 21 golle ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon çıktığı 30 resmi maçın 29’una ilk 11’de başlayan deneyimli forvet, formunun zirvesinde.

Yarışma Oyuncu Takım Gol Sayısı Sıralama Oynadığı Maç (Başlangıç) Gol Krallığı Yarışı Kylian Mbappe Real Madrid 23 1. 30 (29 ilk 11) Gol Krallığı Yarışı Muriqi - 21 2. -

Mallorca cephesinin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kapıyı 10 milyon euro seviyesinden açması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilse de, sergilediği performans bu rakamın çok daha üzerine çıkmasına neden oldu.

BARCELONA DA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe’nin transferde tek rakibi Mallorca değil. Muriqi’nin İspanya’daki golcü kimliği, dev kulüplerin de iştahını kabartmış durumda. Gelen haberlere göre Barcelona da Kosovalı forvet için nabız yoklamaya başladı.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi’nin, kariyerinin bu olgunluk döneminde yeniden Çubuklu formayı giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.