Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gençlerbirliği galibiyetiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı 4 puana çıkaran sarı-kırmızılılarda, ara transferde kadroya katılan Noa Lang'ın geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, yıldız ismin geleceğiyle ilgili kritik bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 12:51

Galatasaray'ın devre arasında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang hakkında Çizme’den çarpıcı bir haber geldi.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, Noa Lang'ın bonservisinin alınmasının zor olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın 30 milyon euroluk opsiyonu kullanma ihtimalinin düşük olduğu ve oyuncunun sezon sonunda Napoli'ye dönebileceği ifade edildi.
Napoli'nin yeni sezon öncesi maaş bütçesinde yapacağı revizyon kapsamında kiralık oyuncuların durumu değerlendiriliyor.
Noa Lang ve Lucca'nın mevcut takımları tarafından bonservislerinin alınmasının zor olduğu vurgulandı.
Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan Lang, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Lang'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlık adaptasyonunu zorlaştırdı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli, yeni sezon öncesi maaş bütçesinde revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bu planlama kapsamında, kiralık gönderilen oyuncuların durumunu masaya yatıran İtalyan devinde, Noa Lang ve Lucca'nın mevcut takımları tarafından bonservislerinin alınmasının zor olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

30 MİLYON EUROLUK OPSİYON EL YAKIYOR

Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 14 resmi maça çıkan ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

BONSERVİSİ TAM 30 MİLYON EURO!

Galatasaray'ın Lang'ı kadrosuna katması için Napoli'ye ödemesi gereken rakam tam 30 milyon Euro. İtalyan basını, ekonomik şartlar göz önüne alındığında Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ve oyuncunun sezon sonunda Napoli'ye geri döneceğini ileri sürdü.

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

ŞANSSIZ SAKATLIK HAFIZALARA KAZINDI

Noa Lang, Galatasaray formasıyla sergilediği performanstan çok, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla gündeme gelmişti. Mücadele esnasında parmağı reklam panoları ile bariyerler arasına sıkışan yıldız futbolcu, ciddi bir yaralanma yaşamış ve operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Bu sakatlık süreci Lang'ın adaptasyonunu zorlaştırırken, sezon sonu yaklaşırken yönetimin ve teknik heyetin Hollandalı oyuncu hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.