Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi alınmayacak...

Galatasaray'ın devre arasında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang hakkında Çizme’den çarpıcı bir haber geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli, yeni sezon öncesi maaş bütçesinde revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bu planlama kapsamında, kiralık gönderilen oyuncuların durumunu masaya yatıran İtalyan devinde, Noa Lang ve Lucca'nın mevcut takımları tarafından bonservislerinin alınmasının zor olduğu vurgulandı.
Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 14 resmi maça çıkan ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Galatasaray'ın Lang'ı kadrosuna katması için Napoli'ye ödemesi gereken rakam tam 30 milyon Euro. İtalyan basını, ekonomik şartlar göz önüne alındığında Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ve oyuncunun sezon sonunda Napoli'ye geri döneceğini ileri sürdü.
Noa Lang, Galatasaray formasıyla sergilediği performanstan çok, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla gündeme gelmişti. Mücadele esnasında parmağı reklam panoları ile bariyerler arasına sıkışan yıldız futbolcu, ciddi bir yaralanma yaşamış ve operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Bu sakatlık süreci Lang'ın adaptasyonunu zorlaştırırken, sezon sonu yaklaşırken yönetimin ve teknik heyetin Hollandalı oyuncu hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.