Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi! İki dev kulüpten peş peşe açıklamalar geldi...

Türkiye’nin kilitlendiği dev derbi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında artık hataya yer olmayan bir viraja girilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Bu müsabaka, sadece üç puan değil, psikolojik üstünlük ve kupaya giden yolun anahtarı anlamını taşıyor.

PUAN DURUMU VE İHTİMALLER...

Derbi öncesi matematiksel senaryolar şampiyonluk ateşini daha da körüklüyor:

GALATASARAY KAZANIRSA

Galatasaray derbiyi kazanması durumunda, ligin bitimine sadece 3 hafta kala en yakın takipçisiyle olan farkı 7 puana çıkaracak ve şampiyonluk kapısını ardına kadar aralayacak.

EŞİTLİK BOZULMAZSA

Maçın beraberlikle sonuçlanması halinde aradaki 4 puanlık fark korunacak. Bu durum, avantajın hala sarı-kırmızılı ekipte kalması anlamına geliyor.

FENERBAHÇE KAZANIRSA

Fenerbahçe’nin deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda ise fark 1 puana inecek. Bu senaryoda ligin son 3 haftası, Türk futbol tarihinin en heyecanlı finallerinden birine sahne olacak.

YÖNETİCİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Dev maçın tansiyonu saha dışındaki açıklamalarla da yükselmeye başladı. İki kulübün kurmayları, hakem yönetimleri üzerinden birbirlerine karşılıklı göndermelerde bulundu.

FENERBAHÇE: "MEMNUN OLAN BİR TAKIM VAR MI?"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, federasyon nezdinde girişimlerinin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz." diyerek tepkisini dile getirdi.

GALATASARAY: "EN ÇOK BİZ MAĞDUR OLDUK"

Galatasaray cephesinden cevap ise yönetici İbrahim Hatipoğlu’ndan geldi. Polemiklerden uzak durmak istediklerini ancak gerçeklerin ortada olduğunu savunan Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok müzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray’dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin." sözleriyle rakiplerine cevap verdi.