Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

ABD, Hürmüz Boğaz'ındaki mayınları tespit edemiyor! Temizlik 6 ay sürebilir

İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınlara ilişkin ABD medyasında çok çarpıcı bir iddia geldi. Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği belirtildi.

ABD, Hürmüz Boğaz'ındaki mayınları tespit edemiyor! Temizlik 6 ay sürebilir
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 12:22

ve İsrail'in 'a başlattıkları aylardır devam ederken, İran Hürmüz Boğaz'ını kapatmış ve döşemişti. Washington Post (WP) gazetesine yapılan açıklamada İran'ın Boğaz'a döşediği mayınların tahmini temizlenme süresi açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve mayın döşemesi üzerine, mayın temizleme süresinin 6 ayı bulabileceği ve bu temizliğin savaş sona ermeden başlamasının düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.
İran'ın Hürmüz Boğazı'na 20 ya da daha fazla mayın yerleştirmiş olabileceği ve bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü bildirildi.
ABD güçlerinin, mayın yerleştirme esnasında bunları tespit etmekte zorlandığı belirtildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceği ve savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğu öne sürüldü.
Mayın temizleme süresi, hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından başlayan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlandı.
ABD ve İran arasında 11 Nisan'da İslamabad'da yürütülen müzakerelerin anlaşmaya varılamadan sona erdiği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine, İran'ın ortak bir öneri sunana kadar ateşkesi uzattığını duyurdu.
ABD, Hürmüz Boğaz'ındaki mayınları tespit edemiyor! Temizlik 6 ay sürebilir

TEMİZLEME SÜRESİ 6 AY SÜREBİLİR

'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceğini ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğunu öne süren yetkililer, zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.

ABD, Hürmüz Boğaz'ındaki mayınları tespit edemiyor! Temizlik 6 ay sürebilir

Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

SAVAŞTA SON DURUM

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı , Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 soruda doğum izni düzenlemesinde tüm merak edilenler!
15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı mı geldi? 5 soruda TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeler
Ataşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu!
Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Perşembe maç programı
Danimarka'da iki tren çarpıştı! Korkunç kazada 4'ü ağır 17 yaralı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#iran
#savaş
#hürmüz boğazı
#mayın
#Mayın Temizleme
#Washington Post
#Abd İran Savaşı
#Dünya
