Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde Hillerod ve Kagerup kasabalarını birbirine bağlayan Gribskov demiryolu hattında yerel saatle 06.30 civarında iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Danimarka'da iki tren çarpıştı! Korkunç kazada 4'ü ağır 17 yaralı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde Gribskov demiryolu hattında iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı, 4'ünün durumu ağır. Kaza, yerel saatle 06.30 civarında Hillerod ve Kagerup kasabalarını birbirine bağlayan hatta meydana geldi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm yolcular trenlerden tahliye edildi. Yaralılar ambulans ve helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

Kazada en az 17 kişi yaralanırken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre tüm yolcular trenlerden tahliye edildi, yaralılar ambulanslar ve helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.