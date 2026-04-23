Arabanın anahtarını vermeyen annesine dehşeti yaşattı! Pompalı tüfekle saldırıp kaçtı

Antalya’da bir süre önce eşinden ayrılan ve ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan Arif Y. alkollü bir şekilde evlerinin bulunduğu sokağa geldi. Sokaktan annesine seslenerek ve park halindeki otomobilin anahtarını istedi. Ancak annesi Arif Y.’nin isteğine olumsuz cevap verdi. İstediğini alamayan şahıs, sinirlenerek sokak üzerinde atıl vaziyetteki yine kendilerine ait olan aracın bagajında duran pompalı tüfeği aldı.

DAİREYE DOĞRU ATEŞ AÇTI

Arif Y. bagajdan çıkardığı pompalı tüfek ile annesinin yaşadığı 3. katta bulunan daireye doğru ateş açtı. Olayın ardından Manavgat'ta yaşadığı öğrenilen eski eşinin evine de aynı olayı gerçekleştireceğini söyledi. Korku içerisinde kalan Arif Y.'nin annesi aracın anahtarını balkondan oğluna atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Arif Y. olayı gerçekleştirdikten sonra araçla bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri de kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.